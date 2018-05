Csökkent Európa érdekérvényesítése az Amerikai Egyesült Államokban

Az iráni atomalku amerikai felmondása azt mutatja, hogy Európa érdekérvényesítése radikálisan csökkent az Egyesült Államokban - mondta el Ugrósdy Márton Amerika-szakértő a Kossuth rádió 180 perc című műsorában csütörtökön.Kifejtette: annak ellenére, hogy Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök az iráni atomalku miatt látogatást tett a Fehér Házban, Donald Trump amerikai elnök bejelentette a paktum felmondását. A Brexit óta látszik, hogy a gazdasági és politikai érdekek nincsenek mindig összhangban, ez megmutatkozik az iráni atomalku felmondásánál is - fűzte hozzá.Ugrósdy Márton megjegyezte: Trump ezzel a bejelentéssel szándékosan szembement az előző amerikai elnök, Barack Obama politikai hagyatékával. Elmondta: az elnök tanácsadói, a Republikánus Párt és Izrael is az alku felmondása mellett áll, továbbá az Egyesült Államok törvényhozása is támogatja majd Trump döntését.Donald Trump kedden jelentette be, hogy kilép az atomalkuból , amelyről Irán 2015 nyarán, több évig tartó tárgyalások után egyezett meg az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával és Franciaországgal, Kínával és Oroszországgal, Németországgal, valamint az Európai Unióval. A paktum szerint ha Irán legalább tíz évre korlátozza atomprogramját, az ellene korábban hozott szankciók nagy részét fokozatos feloldják a megállapodásban részt vevő országok.