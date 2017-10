Csehországban is keresik a Bajorországból elszökött farkasokat

A hat állat péntekre virradóan szökött el a nemzeti park számukra kialakított hat hektáros területéről. A rendőrség szerint ismeretlenek eltávolították az egyik kapu zárját. A területet egy négy méter magas kerítés védi, amelybe áramot vezettek. A karámban kilenc farkas élt, három nem szökött meg.



Az egyik farkast már vasárnap lelőtték, egy másikat néhány órával a szökés után elütött egy vonat. Kedden kilőtték a harmadik állatot is.



A keresés folytatódik. A kétfős keresőcsapatok altatólövedékkel ellátott fúvócsővel, altatófegyverrel és éles fegyverrel vannak felszerelkezve.



Az elsődleges cél, hogy az állatokat élve fogják el, szükség esetén azonban le lehet őket lőni - közölte a nemzeti park szóvivője.



A csehországi Cseh-erdő Nemzeti Parkban is keresik a farkasokat, egy állatot ugyanis a hétvégén Zelezná Ruda településtől északra láttak. A Cseh-erdő délkeleti részén öt vad farkas él: egy kifejlett pár és három fiatal utódjuk. A Bajorországból szökött farkasokkal ellentétben ezek az állatok természetükből adódóan nagyon félénkek.



Az egyik legfőbb veszély a szakértők szerint az, hogy az egyik megszökött állat csatlakozik a vad falkához, és "megtaníthatja" őket arra, hogy ne féljenek az embertől.



"Ezért is kellene befogni a megszökött állatokat és visszavinni őket a nemzeti parkba" - mondta Martin Stary, a cseh nemzeti park munkatársa.