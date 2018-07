Csehország elhatárolódott attól, hogy elfogadták volna az ENSZ globális migrációs csomagját

Szombatra virradóra az ENSZ-ben csupán a szövegtervezet készült el, amelyet az egyes tagországok nemzeti szinten megvitatnak, és álláspontjukat csak azon a konferencián közlik, amelyre decemberben kerül sor"

- szögezte le a prágai külügyminisztérium a tárca honlapján megjelentetett közleményében.Prága rámutatott: az ENSZ globális migrációs csomagját csak ez a konferencia fogadhatja el. A most elkészült szövegtervezetről az ENSZ-tagállamok nem is szavaztak. A cseh külügyminisztérium hangsúlyozza, hogy a most elfogadott szöveg jogilag nem kötelező érvényű, és Csehország csak a jövőben dönt arról, csatlakozik-e hozzá.

Csehország ismételten alapvetőnek minősítette, hogy ez a szöveg megfelelő mértékben megoldja az illegális migrációt, elsősorban a migránsok visszatérésének kérdését származási országukba, a csempészek elleni küzdelmet és azokat a problémákat, amelyek az illegális migrációhoz vezetnek. Csehország kormánya nem tudja, és nem is fogja semmiféle egyetértését adni az illegális migrációhoz"

- olvasható a tárca nyilatkozatában.A cseh CTK hírügynökség emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok még tavaly kivonult a globális migrációs csomagról folytatott tárgyalásokról, és Magyarországnak is komoly kifogásai vannak a dokumentum ellen. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken New Yorkban a csomagról szólót tárgyalássorozatán felszólalva azt mondta: a magyar kormány első számú célja továbbra is az ország és a magyar emberek biztonságának megőrzése. Hangsúlyozta: Magyarország nem ért egyet az ENSZ globális migrációs csomagjának végleges szövegtervezetével, mert annak középpontjában a migránsok jogai állnak, holott nemcsak rájuk kellene összpontosítani, hanem azoknak a jogaira is, akik a saját hazájukban szeretnének élni biztonságos és nyugodt körülmények között.A külügyminiszter az MTI-nek elmondta: mivel a csomag előírja nemzeti programok megalkotását a végrehajtás érdekében, szerdán arra tesz előterjesztést a kormánynak, hogy Magyarország lépjen ki a globális migrációs csomag elfogadásának folyamatából, és tegye világossá, hogy semmilyen módon nem tartja önmagára nézve irányadónak a csomag egyetlen intézkedését vagy iránymutatását sem. A CTK szerint a négy visegrádi ország - Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - a migráció határozott ellenzőjének számít. Ezek az országok az Európai Unióban folytatott migrációs vitákban egybehangzóan elutasították, hogy illegális bevándorlókat fogadjanak be országuk területén.