Csaknem kétszázezren maradtak áram nélkül Szlovákiában

A villanyvezetékeket, a házak tetőszerkezeteit megrongáló, sok helyütt fákat is kidöntő erős szél következményeinek elhárítására több, mint nyolcszáz tűzoltót kellett mozgósítani, ők közel ötszáz helyszínre szálltak ki. A szélvihar a legtöbb problémát az ország nyugati részében, a nyitrai, trencséni, pozsonyi és nagyszombati megyékben okozta, utóbbiakban több, mint háromszáz helyszínen kellett károkat elhárítaniuk a tűzoltóknak.



A villanyáram-ellátás kiesése leginkább Pozsony, Trencsén és Nagyszombat környékén okozott gondokat, ezekben a régiókban még hétfőn reggel is hatezer háztartás volt áram nélkül. A vezetékrendszerben keletkezett - többnyire kidőlt fák okozta - károk elhárítása még jelenleg is folyamatban van, a szolgáltató jelentése szerint az érintett területeken teljesen ma estére állhat helyre a rendszer.



A vihar nem kerülte el az ország hegyi térségeit sem, jelentős károkról ugyan ezekből a térségekből nem érkeztek jelentések, de a helyenként az utakat elzáró, kidőlt fák miatt voltak forgalmi fennakadások. Ezen felül, a vihart megelőzően illetve azzal egy időben a Magas Tátrában leesett, mintegy fél méternyi friss száraz hó miatt lokálisan közepes szintű lavinaveszéllyel kell számolni. A hegyi-mentők szerint az ország többi hegyi térségében, az Alacsony Tátrában, illetve a Fátrában csak 15 centiméternyi hó hullott és a lavinaveszély egyelőre alacsony.