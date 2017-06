Csaknem 2000 migráns veszett a Földközi-tengerbe eddig az idén, miközben az európai partokat próbálta elérni - közölte kedden az ENSZ, amely egyúttal a migrációs útvonalak biztonságának javítására és legális útvonalak létrehozására kérte az európai országokat.



A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint az elmúlt napokban a földközi-tengeri útvonalon történt három hajótöréssel 1985-re nőtt a halálos áldozatok száma, sőt ennél magasabb is lehet, ha a túlélők közléseiben szereplő számokat hivatalosan is megerősítik.



Tavaly az év első felében 2911 halálesetet jegyeztek fel.



A friss hajótörések legsúlyosabbjában 129 migráns vesztette életét azután, hogy líbiai kalózok rájuk támadtak és ellopták csónakjuk motorját. Ezt követően víz kezdett szivárogni a hajóba, amely végül elsüllyedt, a hajótörést négyen élték túl.



A túlélők beszámoltak egy másik hajóról, amely 85, többségében szíriai és marokkói migránssal a fedélzetén kettétört és elsüllyedt. Az UNHCR és az IOM munkatársai erről a balesetről például még nem kaptak pontos adatokat, Joel Millman, az IOM szóvivője Genfben a sajtónak csak annyit mondott, hogy vannak túlélők.



A harmadik hajóbalesetben további hét migráns tűnt el - közölték a szerencsétlenség túlélői, akik hétfőn értek partot a szicíliai Messina városánál.



"Ha beigazolódik, hogy az utóbbi két hajótörésben is többen életüket vesztették, sorozatban ez a negyedik év, amikor meghaladja a 2000-et azoknak a száma, akik a Földközi-tengeren vesztették életüket" - közölte Millman.



A jelentés szerint 81 ezer 292 migráns érkezett eddig az idén Európába, 85 százalékuk az olasz partokon keresztül. Ez a szám lényegesen alacsonyabb a 2016 ugyanezen időszakában regisztrálthoz képest, amikor több mint 215 ezer embernek sikerült átkelnie a tengernek ezen a részén.



Az UNHCR beszámolt arról is, hogy az elmúlt napokban mintegy 4860 migránst mentettek ki az észak-afrikai (főként líbiai) partoknál, közülük 775-öt mindössze egy nap alatt.



Cécile Poully, az UNHCR szóvivője sajtóértekezletén arra kérte az európai országok vezetőit, hogy javítsák a migránsok kimenekítését célzó tengeri műveletek hatékonyságát, illetve nyújtsanak működőképes és biztonságos alternatívát az illegális bevándorlás kezelésére annak érdekében, hogy a nemzetközi védelmet igénylők segítségben részesülhessenek. Poully a migrációt kiváltó tényezők, köztük a szegénység és a konfliktusok felszámolására sürgette a nemzetközi közösséget.