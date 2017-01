Clintonék is ott lesznek Trump beiktatásán

Hillary Clinton, az amerikai demokraták volt elnökjelöltje és férje, Bill Clinton volt elnök kedden bejelentette, hogy részt vesz Donald Trump megválasztott elnök január 20-i beiktatási ceremóniáján, s ezzel lezárultak a hetek óta tartó találgatások és híresztelések, miszerint Clintonék "kihagyják" az ünnepséget. A beiktatáson több más volt elnök és hitvese is részt vesz majd.



A Clinton házaspár előtt röviddel George W. Bush volt elnök is hivatala közölte, hogy ő és felesége, Laura Bush szintén jelen lesz a beiktatási ünnepségen. Bushék "örvendenek, hogy szemtanúi lehetnek a hatalom békés átadásának, amely az amerikai demokrácia egyik alappillére, és Donald Trump elnök és Mike Pence alelnök beiktatásának" - olvasható a közleményben.



Az amerikai politikában hagyomány, hogy a régebbi elnökök és hitveseik részt vesznek az új elnök beiktatási ceremóniáján a Capitolium előtt. Hillary és Bill Clinton részvételéről azonban eddig ellentmondásos hírek keringtek az amerikai sajtóban. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy Hillary Clinton a demokraták elnökjelöltjeként ádáz és keserű küzdelmet vívott Donald Trumppal, a republikánusok jelöltjével, s végül alulmaradt. A választási vereség óta a volt first lady és külügyminiszter nem is nagyon jelenik meg a nyilvánosság előtt, csak két gyermekjogi konferencián vett részt, amiről még a választások napja előtt állapodott meg a szervezőkkel. A Clinton házaspárt korábban kifejezetten baráti kapcsolat fűzte Donald Trumphoz és feleségéhez, Melaniához, a választási csaták tüzében azonban ez a barátság megsemmisült, s Clintonék keddig nem nyilatkoztak arról, elmennek-e Trump beiktatására.



Az Egyesült Államok 45. elnökének beiktatási ünnepségén jelen lesz Jimmy Carter korábbi elnök és felesége, Rosalynn is, ám a 92 éves idősebb Bush az egészségi állapota miatt várhatóan nem tud Washingtonba utazni.