Chipet ültettek a fejébe, fegyverekkel érkezett a Fehér Házhoz behajtani érte a pénzt

A 37 éves Timothy Bates bírósági meghallgatásán kiderült, hogy korábban Memphisben rendőr volt, viszont az is, hogy orvosi megfontolásból nyugdíjazták. Vallomása szerint a CIA chipet ültetett a fejébe egy program keretében, amiért 29 millió dollárt ajánlottak fel neki. Mint mondta, most azért jött Tennessee-ből Washingtonba, hogy beszéljen többek közt a védelmi miniszterrel a chip kivetetéséről, mert fáj tőle a feje, és a beígért pénzt is jó lenne, ha megkapná.



A rendőrségi jegyzőkönyv szerint őrizetbe vételekor a férfi békésen engedte, hogy átkutassák autóját, amelyből kilenc lőfegyver került elő, köztük egy töltött tárú AK-47-es karabély.



A bíróság elrendelte Bates elmeorvosi vizsgálatát.