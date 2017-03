Cáfolja a brit elektronikus figyelőszolgálat, hogy lehallgatta volna Trumpot

A Downing Street szóvivője pénteken bejelentette, hogy a brit kormány is szót emelt az ügyben Washingtonnál, és biztosítékokat kapott arra, hogy ez az állítás hivatalos amerikai részről nem hangzik el többé.



Az állítás először az amerikai Fox News hírtelevízió egyik kommentátorától hangzott el a héten, majd Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője is szó szerint idézte minapi sajtótájékoztatóján.



A Fox News jogi kommentátora, Andrew Napolitano szerint a televíziós állomást "három hírszerzési forrás arról tájékoztatta", hogy Obama nem is a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA), a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) és az amerikai igazságügyi minisztérium infrastruktúráját, hanem a GCHQ hálózatát használta "Trump lehallgatásához".



A GCHQ rövid pénteki közleményében "képtelenségnek" nevezte Napolitano állításait. A brit figyelőszolgálat szerint a Fox News komentátorának "mérhetetlenül nevetséges" kijelentéseit "egyszerűen figyelmen kívül kell hagyni".



Theresa May brit miniszterelnök szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján gyakorlatilag megismételte a GCHQ közleményének tartalmát, közölve: a brit kormány "világossá tette" Washington számára, hogy a GCHQ-val kapcsolatban megfogalmazott állítások nevetségesek, és figyelmen kívül kell hagyni őket. A Downing Stteet szóvivője hozzátette: London biztosítékokat kapott az amerikai kormánytól arra, hogy ezek az állítások nem hangzanak el többé hivatalos amerikai részről.



A szóvivő szerint a brit kormány "szoros, különleges viszonyt" ápol a Fehér Házzal, és éppen ez teszi lehetővé, hogy ha aggályai támadnak, mint ahogy most is történt, azoknak hangot is adjon az Egyesült Államoknál.



A GCHQ és a brit kormány közleménye az éles hangvétel mellett azért is feltűnő, mert London és a brit hírszerzési szolgálatok a legritkább esetben kommentálnak nyilvánosan operatív titkosszolgálati tevékenységgel összefüggő sajtóállításokat.



A The Times című tekintélyes brit konzervatív napilap online kiadása által pénteken idézett források szerint azonban a GCHQ ebben az esetben fontosnak tartotta a gyors reagálást, mielőtt a Fox News kommentátora részéről elhangzott, és a Fehér Ház szóvivője által is idézett állításokat bárki hitelesnek tekintené.



Napolitano ráadásul összefüggésbe hozta a GCHQ-val kapcsolatban megfogalmazott lehallgatási vádakat azzal, hogy a brit szolgálat vezetője januárban váratlanul lemondott.



Robert Hannigan, aki 2014 óta állt a GCHQ élén, családi okokkal indokolta távozását. Boris Johnsonnak, a szervezetet közvetlenül felügyelő brit külügyminiszternek küldött levelében Hannigan azt írta, hogy munkája nagy terhet rótt "türelmes és megértő" családjára, és emiatt "eljött az irányváltás ideje".



A The Times brit kormányforrásai azonban határozottan cáfolták, hogy Hannigan távozásának bármi köze lenne a Trump-stáb megfigyeléséről szóló állításokhoz. A lap által idézett illetékesek szerint a GCHQ volt vezetője valóban családi okokból mondott le.