Brutális tűz tombol a Magas-Tátrában - videó

30 hektárnyi erőterület kapott lángra a Magas-Tátrában, ami miatt csak csütörtökön 800-1200 embert kellett evakuálni a Fehérvíz-völgy turistaösvényeiről - számolt be a hírről a Bumm.sk oldala. A tűzvész miatt több turistaútvonalat is lezártak, egyrészt a tűz terjedésének veszélye, másrészt a füst miatt. “Nemcsak azért voltak veszélyben az emberek, mert túl közel kerülhettek volna a tűzhöz, hanem főleg azért, mert a légnyomás a völgybe terelte a füstöt, és a füst veszélyt jelentett volna az emberi szervezetre" - magyarázta az evakuáltak nagy számát Denisa Saková belügyminiszter asszony a szlovákiai helyzet kapcsán. - foglalja össze a BorsOnline A tüzet - amelyet feltehetően ember okozott - csütörtök kora délután jelezték a hatóságoknak, és még éjszakára sem sikerült eloltani. Aznap 80 tűzoltó és 30 tűzoltóautó volt a helyszínen, pénteken már 2 helikopter is segíti az ötven tűzoltó munkáját a lángok megfékezésében.