Brutális módon végzett 4 napos és kétéves lányával az apa

Halálra késelte 4 napos és kétéves kislányát egy apa Észak-Karolinában. A csöppségek vérbe fagyott holttestére a 30 esztendős férfi autójában, egy erdőben elrejtve bukkantak rá -A kisebbik kislány, Genesis Faith Freeman fején hat vágás talált a boncolást végző orvos, de kegyetlen apja a karját és a törzsét is megszurkálta, valamint több bordáját és az egyik karját is eltörte. Nagyobbik gyermekét, Serenity Renee Freemant csupán a nyakán sebezte meg, de ez a vágás is halálosnak bizonyult.Az apa, Tillman Freeman bevallotta, bosszúból gyilkolta meg kislányait, mert azt hitte, hogy a felesége megcsalja őt.A férfit letartóztatták.