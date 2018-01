Brutális hideget mértek: mínusz 67 fokot mutatott a hőmérő

Majdnem rekord értékű hideget mértek a kelet-szibériai Jakutföld egyes térségeiben kedden. A hőmérő az oroszországi térségben helyenként mínusz 67 Celsius-fokot mutatott.



A Moszkvától 5300 kilométerre keletre fekvő Jakutföldön, ahol a diákok rendszerint mínusz 40 Celsius-fokban is iskolába járnak, most szünetet hirdettek a hatóságok. A rendőrség felszólította a szülőket, hogy ne engedjék az utcára a gyerekeket.



A hétvégén két férfi halálra fagyott, miközben lerobbant járművükből egy közeli farmhoz próbáltak elgyalogolni. Három társuk életben maradt, mert rajtuk melegebb ruha volt - közölte a helyi rendőrség hétfőn.



A jakutföldi kormányzó hivatalának sajtóosztálya szerint a térség minden háztartásában és üzletében működik a központi fűtés, illetve vannak tartalék áramfejlesztőik.



Ojmjakonban, a Föld egyik leghidegebb településén, az állami televízió olyan hőmérőket mutatott, amelyekben a higanyszál lesüllyedt a legalacsonyabb értékre, bár az is igaz, az eszköz csak mínusz 50 Celsius-fokig képes mérni a hőmérsékletet. 2013-ban Ojmjakonban rekordhideget, mínusz 71 Celsius-fokot mértek.



Jakutföldet hozzávetőleg egymillióan lakják, és az ottani emberek már annyira megszokták a hideget, hogy a héten mért mínuszok még csak nem is voltak vezető hírek a helyi sajtóban. Egyes lapok azonban az extrém hidegben végrehajtott mutatványokról készült szelfikről cikkeztek. Egy nő például fagyott szempilláiról osztott meg képet a közösségi médiában, míg a YakutiaMedia felvételt közölt kínai diákokról, akik nekivetkőztek, hogy egy termálvíz-forrásban megmártózzanak az egyébként farkasordító hidegben.



Moszkvát sem kerülte el a zord idő, az orosz meteorológiai szakemberek szerint tavaly decemberben mérték a legkevesebb napsütéses órát. Moszkvában a Nap egyszer sem bújt elő a felhőtakaró mögül az egész hónapban - idézte a BBC a Meteonovosztyi orosz időjárásfigyelő honlapot. A legfőbb orosz meteorológiai központ szerint a Nap mindössze hat percig jött elő, míg rendesen az orosz főváros lakói decemberben több tucatnyi napsütéses órához szoktak. A legutóbbi rekordot 2000 decemberében mérték, akkor Moszkva mindössze három óra napsütéshez jutott.



A rendkívüli helyzetek orosz minisztériuma tippeket közölt a hideg időjárásra tekintettel. Így például nem tanácsolják alkohol fogyasztását, mivel az ittas állapot nagyobb hőveszteséggel jár. Javasolják a bő ruhák viselését a rendes véráramlás fenntartása érdekében. Ha valaki pedig úgy érezné gyaloglás közben, hogy megfagyott, húzódjon be valami meleg helyre, egy kávézóba, üzletbe, kapualjba. Amennyiben pedig valakinek lerobbanna a kocsija, telefonáljon inkább segítségért vagy várjon egy másik arra járó autósra, de ne hagyja el a járművet - figyelmeztettek.