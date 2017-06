Brüsszeli merényletkísérlet: marokkói állampolgár volt az elkövető

Azonosították az elkövetőt a belga sajtó szerint

Terrorkészültség Brüsszelben, helikopterek köröznek a város felett

Meghalt a feltételezett elkövető

Sajtótájékoztatóján a szóvivő arról számolt be, hogy a biztonsági erők által, és a korábbi hírekkel ellentétben nem viselt robbanómellényt sem, "csak" egy robbanóanyagokkal és szögekkel megpakolt táska volt nála, amelyet megpróbált felrobbantani.a belga főváros hírhedt Molenbeek negyedében.kormányfő kiemelte, hogy a merényletkísérlet tragikus véget érhetett volna, ha az elkövetőnél lévő pokolgép "rendesen" felrobban, és ha nincsenek "résen" a közelben járőröző katonák.Egy 37 éves molenbeeki férfi volt a kedd esti brüsszeli merényletkísérlet feltételezett elkövetője - jelentette szerda reggel a VTM belga közszolgálati televízió névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva.belügyminiszter korábban arról számolt be, hogyA tárcavezető emellett bejelentette, hogy a történtek ellenéreA belga főváros, hogy kiderült, hosszabb-rövidebb időre többen is megfordultak ott a 2015-ös párizsi és a tavalyi brüsszeli merényletek elkövetői közül.Brüsszelben tartózkodiksoproni önkormanyzati képviselő, aki a Kisalföldnek elmondta:a belvárosban. Az alábbi képeket tőle kaptuk. a pályaudvar pénztárainál hozta működésbe kedden a nála lévő robbanószerkezetet , amikor a katonai járőr felfigyelt rá.A La Libre Belgique című napilap arról számolt be, hogyA közelben járőröző katonák pedig meglőtték a támadót.A hatóságok az eset miatt. Mint az ügyészség később közölte, ez utóbbi intézkedést elővigyázatosságból hajtották végre. Pierre Meys, a brüsszeli tűzoltóság szóvivője megerősítette, hogySzemtanúk beszámolója szerint érezhető volt a robbanás keltette légnyomás, de mint a hatóságok közölték,. A tudósítások szerint ugyanakkora helyiekkel és turistákkal zsúfolt környéken, ahová a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki. Eric Van Der Sypt, a belga szövetségi ügyészség szóvivője bejelentette, hogybelga kormányfő, aki Jan Jambon belügyminiszterrel, arra kérte az embereket, hogy tegyenek eleget a rendőrség utasításainak. A miniszterelnök egyben Tavaly március 22-én a belga fővárosban a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson is terrortámadást hajtottak végre , harminckét ember halálát okozva. A robbantásos merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett.Ez azt jelenti, hogy a fenyegetés jelentős, "lehetséges és valószínű" terrortámadás.