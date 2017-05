Brüsszelbe látogat Donald Trump

Brüsszelbe érkezik szerdán Donald Trump amerikai elnök, aki még aznap találkozik Fülöp belga királlyal, és tanácskozást folytat a belga kormány tagjaival is. A kétnapos látogatás alatt Trump részt vesz a NATO-tagországok csütörtöki csúcstalálkozóján, és európai uniós illetékesekkel is tárgyal.



A belga miniszterelnökség hivatalának tájékoztatása szerint Trump és felesége, Melania Trump szerdán, Brüsszelbe érkezésüket követően a királyi palotában Fülöp király és Matild királyné fogadásán vesz részt.



Az este folyamán Trump Charles Michel miniszterelnökkel találkozik, akivel munkaértekezletet tart. Információk szerint a megbeszélés témáit a terrorizmus elleni küzdelem uralja.



Az Európai Bizottság és az Európai Tanács tájékoztatása szerint az amerikai elnök csütörtök délelőtt az uniós tanács épületében találkozik Jean-Claude Juncker bizottsági és Donald Tusk tanácsi elnökkel, valamint Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével és Federica Mogherinivel, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével.



Trump ezt követően munkaebéd keretében tárgyal a nemrégiben megválasztott Emmanuel Macron francia elnökkel is.



Az amerikai elnök csütörtök délután részt vesz a NATO-tagországok csúcstalálkozóján, amelynek keretében az állam-, illetve kormányfők felavatják az észak-atlanti szövetség új székházát.



Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára korábban azt közölte, hogy a május 25-i rövid, de fontos találkozó lesz. Nem csak azért, mert első ízben vesz részt rajta az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország új elnöke, hanem azért is, mert "erős üzenetet hordoz a transzatlanti együttműködésről, egységről és megoldásokról".



A találkozó jelentősége abban áll, hogy a tagországok megerősítik a költségterhek méltányos viselésére vonatkozó vállalásaikat és a terrorizmus elleni harc melletti elkötelezettségüket - mondta Stoltenberg.