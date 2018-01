Brüsszelbe látogat az iráni külügyminiszter, hogy az atomalkuról tárgyaljon

Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter csütörtökön Brüsszelbe látogat, hogy az iszlám köztársaság által megkötött nukleáris megállapodásról tárgyaljon a brit, a francia és a német diplomácia vezetőjével, valamint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével - jelentette be az EU külügyi szolgálata kedden.



A hivatalos tájékoztatás szerint a Federica Mogherini főképviselő által összehívott találkozó célja, hogy a továbbiakban is biztosítva legyen az atomalku "teljes körű végrehajtása".



A Boris Johnson brit, Jean-Yves Le Drian francia és Sigmar Gabriel német külügyminiszter részvételével tartandó ülés központi témája a kérdéses egyezmény, várhatóan azonban az előző héten kezdődött, sajtóhírek szerint több tucat halálos áldozatot követelő iráni tömegtüntetések ügye is szóba fog kerülni. Az EU-t számos bírálat érte az utóbbi napokban, amiért nem ítélte el egyértelműen és késlekedés nélkül az iráni hatóságok fellépését a demonstrálókkal szemben.



Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette, hogy újra kell tárgyalni vagy fel kell mondani az Irán és a hatok - az ENSZ BT öt állandó tagja és Németország - között 2015 nyarán létrejött megállapodást, amelynek keretében Teherán arra tett ígéretet, hogy korlátok közé szorítja atomprogramját a vele szembeni gazdasági szankciók fokozatos feloldásáért cserébe. Trump tavaly ősszel úgy döntött, nem hitelesíti a megállapodás végrehajtását, s ezzel a kongresszus elé utalta a kérdést.



Az Európai Unió szerint ugyanakkor szükségtelen a szerződés újratárgyalása, ugyanis megfelelő garanciákat nyújt, s eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mogherini úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államok visszalépése kontraproduktív lenne.