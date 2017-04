Brit választások: a szakértő szerint mindenkit váratlanul ért az előrehozott brit választásokról szóló bejelentés

Theresa May brit miniszterelnök a londoni kormányfői rezidencia, a Downing Street 10. előtt 2017. április 18-án bejelenti, hogy június 8-án előrehozott választásokat tartanak.

Kép: MTI/EPA/Andy Rain

A Corvinus Egyetem docense szerint mindenkit váratlanul ért az előrehozott brit választásokról szóló bejelentés, felkészületlen a legnagyobb ellenzéki párt, a Munkáspárt és a liberális demokraták is.Theresa May miniszterelnök kedden jelentette be teljesen váratlanul a június 8-ára tervezett választásokat. Az indítványt a parlamentnek szerdán kétharmados többséggel jóvá kell hagynia, és ez nagy valószínűséggel meg is történik, mivel a kezdeményezést a Munkáspárt is támogatja.

Gálik Zoltán az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában kiemelte:A szakértő kitért arra is, hogy sokan megkésettnek tartják az előrehozott választást is, mert az állampolgárokat korábban kellett volna megkérdezni arról, hogy miről is szól Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépése, a Brexit, el akarják-e hagyni a közös piacot, a vámuniót. Ezen felül a szakértő szerint sportszerűtlen is azután bejelenteni az előrehozott választást, miután a kormány már kialakította álláspontját és letette az EU elé.Ezzel együtt Gálik Zoltán úgy gondolja fontos, hogy erős kormány álljon fel, amely majd végigviszi a kétéves tárgyalási, majd a hároméves átmeneti időszakot is. Ez erős pozíciót adhat a jövőbeli tárgyalásokhoz Theresa Maynek, akár abban is, hogy ne legyen "kemény Brexit", a tárgyalásokon legyenek kiskapuk, és egy Európához közeli viszonyt alakítsanak ki.A szakértő kitért arra is, hogy egy erős brit kormány a skót népszavazással is "erőpozícióból" tudna majd foglalkozni.