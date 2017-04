Brit és amerikai egyetemek professzorai nyílt levélben kérik a magyar kormányt a törvény újragondolására

A levelet Erik Berglöf, a London School of Economics (LSE) egyetem Global Affairs Institute nevű kutatóintézetének igazgatója, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) volt főközgazdásza, Kevin Featherstone, az LSE Európai Intézetének igazgatója, Grzegorz Ekiert, az amerikai Harvard Egyetem európai tanulmányi intézetének igazgatója, Jan Kubik, a University College London (UCL) egyetem Szláv és Kelet-Európai Tanulmányok Intézetének (School of Slavonic and East European Studies - SSEES) igazgatója és Uta Staiger, a UCL Európai Intézetének vezérigazgatója írta alá.



A levél szerzői szerint a magyarországi felsőoktatási törvény módosítása gyakorlatilag a Közép-Európai Egyetem (CEU) bezárását jelenti, mivel a Magyarországon működő, EU-n kívüli központú felsőoktatási intézmények elé olyan új feltételrendszert állít, amelyet azok nem tudnak teljesíteni. A levélírók megemlítik, hogy a Magyarországon és az Egyesült Államokban egyaránt akkreditált CEU-nak campust kellene létrehoznia New York államban "teljesíthetetlen időkereten belül".



A szerzők kiemelik azt is, hogy a törvénymódosítás alapján az amerikai szövetségi kormánynak kellene tárgyalnia a magyar kormánnyal, jóllehet erre nincs jogosultsága, mivel a felsőoktatás az amerikai törvények szerint a szövetségi államok hatáskörébe tartozik.



A nyílt levél aláíróinak véleménye szerint a törvénymódosítás közvetlenül és szándékosan veszélyezteti a legszínvonalasabb és legnagyobb nemzetközi elismertségnek örvendő magyarországi egyetem létét. "Úgy hisszük, hogy ennek a megbecsült magánegyetemnek a bezárásával a magyar kormány saját országának ártana, emellett tragédia lenne Közép- és Kelet-Európa számára, és világszerte csapást mérne az oktatás szabadságára és függetlenségére" - írják a nyílt levél szerzői.



Az aláírók szerint a magyar kormány az első olyan európai kormány a XXI. században, amely politikai okokból akar bezárni egy fizetőképes, sikeres egyetemet. A levél szerzői felszólítják a magyar kormányt az intézkedések újragondolására és visszavonására.



"Felszólítjuk az európai politikusokat is arra, hogy értsék meg ennek a fejleménynek a horderejét, emeljék fel szavukat az oktatás szabadsága és autonómiája mellett, és gondolják meg azt is, hogy a jelenlegi körülmények közepette továbbra is fenntartható-e a (magyar) kormánypárt tagsága az Európai Néppártban" - zárul a Financial Timesban közölt nyílt levél.