Brexit: London polgármestere népszavazás kell a kilépés feltételrendszeréről

London polgármestere szerint népszavazást kell tartani a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről, mivel mára kiderült, hogy a kilépés - különösen a feltételekről szóló megállapodás elmaradása esetén - súlyos gazdasági károkat okoz Nagy-Britanniának.



Sadiq Khan a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: a londoni városháza megbízásából elvégzett független elemzések szerint ha Nagy-Britannia úgy lép ki az Európai Unióból, hogy nem sikerül megállapodásra jutnia az EU-val a jövőbeni kapcsolatrendszerről, a brit gazdaság egészében 500 ezer, Londonban 87 ezer munkahely szűnne meg és 50 milliárd fonttal (több mint 18 ezer milliárd forinttal) zuhanna a brit gazdaságban végrehajtott új beruházások éves értéke. A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe, az országos átlagon belül azonban a londoniak 60 százaléka a bennmaradásra voksolt. A konzervatív párti brit kormány mereven elveti bármiféle újabb referendum gondolatát, és hivatalosan a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt sem támogatna egy olyan népszavazást, amelyen újból a brit EU-tagságról kellene dönteni.



Sadiq Khan - aki a Munkáspárt tagjaként áll a londoni városháza élén - a vasárnapi BBC-interjúban ugyanakkor kijelentette: az általa szorgalmazott újabb népszavazáson a választók a Brexit-tárgyalások eredményéről szavaznának, de ha ezt elvetik, a referendumon nyitva kell hagyni azt a választási lehetőséget is, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió tagja maradjon.



Khan ugyanezt kifejtette a The Observer című vasárnapi baloldali brit lapnak írt cikkében is. Írásában a londoni polgármester hangsúlyozta: tiszteletben tartja, hogy a 2016-os referendumon a brit választók többsége a kilépésre voksolt, ám mára hiú reménnyé vált, hogy a konzervatív párti kormány képes lenne a Brexit feltételrendszeréről olyan megállapodásra jutni, amely a lehető legjobban szolgálná Nagy-Britannia érdekeit. Sadiq Khan szerint mára mindössze két lehetőség maradt: egy rossz megállapodás, vagy a megállapodás nélküli kilépés az EU-ból, és ez utóbbi immár reális veszély. Ezért kell olyan népszavazást kiírni, amelyben a választók mondhatják ki a végső szót a megállapodásról, illetve arról, hogy elfogadják-e a megállapodás nélküli kilépést, vagy azt választják, hogy Nagy-Britannia maradjon az Európai Unió tagja.



Nemrégiben azonban Theresa May miniszterelnök személyesen is kizárta az újabb népszavazás lehetőségét Nagy-Britannia EU-tagságáról. May a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak e hónap elején írt cikkében kifejtette, hogy a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon milliók fejezték ki akaratukat, sokan évtizedek óta először bíztak is abban, hogy szavazatuk számít, és abban, hogy a politika, amely sokáig nem törődött velük, most meghallja szavukat. Theresa May szerint ha ezek után még egyszer feltennék nekik az EU-tagságról szóló kérdést, az a demokrácia és a népszavazásba vetett választói bizalom súlyos elárulása lenne.