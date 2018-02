Brexit: Észak- Írországnak és az Ír Köztársaságnak közös szabályozási térség kell

Theresa May brit miniszterelnök szerint az Európai Bizottság által a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szerdán ismertetett jogi tervezet az Egyesült Királyság alkotmányos integritását fenyegetné, mivel külön szabályozási rendszer alá helyezné Észak-Írországot.



A tervezet szerint, amelyet Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója mutatott be szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján, az szerepel, hogy az ír szigeten - ha nincs egyéb megoldás - "közös szabályozási térséget" kellene kialakítani, annak érdekében, hogy Észak-Írország és az Ír Köztársaság között a brit EU-tagság megszűnése után is biztosítani lehessen a határellenőrzés nélküli forgalmat. Theresa May a londoni alsóház szerdai ülésén kijelentette: ha a bizottsági javaslatot jelenlegi formájában érvénybe léptetnék, az az Egyesült Királyság saját belső piacát ásná alá, és "az Ír-tengerre helyezné át a vámhatárt".