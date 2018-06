Brexit: egyre több brit kér állampolgárságot más EU-s országokban

A BBC hangsúlyozza szombati beszámolójában, hogy a brit EU-tagság megszűnése után egyes esetekben már bonyolultabbá válhat a hasonló folyamodványok elbírálása, mivel például Németország csak az EU-társállamok állampolgárainak teszi lehetővé a kettős állampolgárságot, így azok a britek, akik a Brexit után folyamodnak német állampolgárságért, brit állampolgárságuk feladására kényszerülhetnek.

Meredeken emelkedett tavaly azoknak a briteknek a száma, akik más EU-tagországoktól, köztük Magyarországtól kértek és kaptak állampolgárságot. A BBC által 17 EU-tagállamból összegyűjtött, szombaton ismertetett adatok szerint 2017-ben ezek az országok 12 994 brit kérelmezőnek adtak állampolgárságot. A brit közszolgálati médiatársaság vizsgálata szerint 2016-ban - a brit EU-tagságról rendezett, a kilépést pártolók által szűk 51,9 százalékos többséggel megnyert népszavazás évében - 5015, 2015-ben 1800, 2014-ben 1594 brit vált a vizsgált 17 EU-tagország állampolgárává.Tavaly a legtöbben, 7493-an német állampolgárságért folyamodtak sikerrel. Francia állampolgárságot 1518-an, belga állampolgárságot 1381-en vettek fel. A közép-európai EU-térségben Magyarország volt a legnépszerűbb: 29 brit kért és kapott magyar állampolgárságot 2017-ben. Csehország 26, Lengyelország hét, Szlovákia egy brit kérelmezőt fogadott állampolgárává tavaly. A BBC szerint a legtöbben megtartották brit állampolgárságukat is, és így számukra lehetővé vált, hogy Nagy-Britannia EU-tagságának megszűnése után, brit állampolgárként is változatlanul élhessenek az uniós állampolgárokat bármely más tagországban megillető utazási, letelepedési és munkavállalási jogosultságokkal.Nagy-Britanniában a legutóbbi statisztikai becslések szerint 3,8 millió külföldi EU-állampolgár, az uniós társállamokban 1,5 millió brit állampolgár él. A brit kormány által ismertetett tervek szerint azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a brit EU-tagság jövő márciusra várható megszűnése után kezdődő átmeneti időszak végéig, 2020. december 31-ig eltöltöttek öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában, egyetlen rövid kérdőív kitöltése után letelepedett státust kaphatnak, vagyis jelenlegi teljes körű jogosultságaik megőrzésével Nagy-Britanniában maradhatnak tetszésük szerinti ideig. Azok is kitölthetik az ötéves tartózkodási időszakot, akik az átmeneti időszak végéig még nem töltenek el ennyi időt Nagy-Britanniában, és utána ők is végleges letelepedett státusért folyamodhatnak.Sajid Javid brit belügyminiszter a londoni parlament felső kamarájának minapi meghallgatásán felpanaszolta ugyanakkor, hogy az EU-társállamok részéről nem tapasztal feltétlen viszonossági készséget a jogosultságok további érvényesítésének hasonló garantálására a náluk élő britek számára.