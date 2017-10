Brexit: a brit miniszterelnök kijelentette, nincs veszélyben az uniós költségvetési terv

Theresa May brit miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozójának második napján, 2017. október 20-án.

- jelentette ki Theresa May brit miniszterelnök Brüsszelben pénteken, az uniós tagországok kétnapos csúcstalálkozóján, miközben a bennmaradó 27 tagállam külön egyeztetett a kilépési tárgyalások állásáról.A brit miniszterelnök sajtótájékoztatóján aláhúzta, a tanácskozáson egyértelművé tette, hogy nincs veszélyben az uniós költségvetési terv. Hozzátette azonban, hogy a Brexittel kapcsolatos "számlának" a végső megállapodás részét kell képeznie.

Aláhúzta, Nagy-Britannia 2019-ben esedékes kilépését követően is szoros és baráti együttműködésre törekszik az Európai Unióval értékei és érdekei mentén. Közösen néz szembe az Európát fenyegető migrációs és biztonsági kihívásokkal. Reményét fejezte ki, hogy mindkét fél számára kielégítő megállapodás születik a tárgyalások következő szakaszaiban.Elmondta,. Az állampolgárok jogainak biztosítása a tárgyalások legfontosabb témái közé tartozik London számára is, ugyanis az uniós polgárok nagyban hozzájárultak és járulnak hozzá ma is a szigetország jólétéhez és London azt szeretné, hogy ezek a családok továbbra is ottmaradjanak - tette hozzá.A brit miniszterelnök elmondta azt is, egyetértés volt az uniós vezetőkkel abban, hogy a Brexit után sajátos megoldásokra lesz szükség Észak-Írország számára, ahol az Európai Unió külső határa húzódik majd.Nem kerülhet semmilyen fizikai akadály a határokra és a polgárok szabad mozgását továbbra is biztosítani kell - húzta alá a brit kormányfő.Ezzel szinte egy időbenA bennmaradók úgy döntöttek, hogy megkezdik a továbblépés "belső előkészítését", és a decemberi EU-csúcson visszatérnek a témára.