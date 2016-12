Brexit: 10 évig is elhúzódhat a végső megállapodás

Akár 10 évig is elhúzódhat az Egyesült Királyság és az Európai Unió végső megállapodásának megkötése a Brexit után - mondta a Corvinus Egyetem szakértője az M1 aktuális csatorna műsorában pénteken.



A kilépést szabályozó 50. cikkely életre hívását követő kétéves időtartam a végső megegyezésre kevés, vagyis valószínűleg ez alatt az idő alatt csak egy átmeneti megállapodás születik majd - közölte Gálik Zoltán.



Az egyetemi docens szerint ugyanis nem csupán az EU és Egyesült királyság kapcsolatrendszerét kell újrafogalmazni, hanem a helyzet megkívánja Nagy-Britannia globális szerepvállalásának átalakítását is.



Közlése szerint, ha Nagy-Britannia komolyan gondolja cselekvési szabadságát, akkor nem csak az EU-ból, hanem a vámunióból is ki kell lépnie és az országnak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai szerint kell kialakítania gazdasági kapcsolatait. Ugyanis az Egyesült Királyság ma az EU-n keresztül része a WTO-nak és nincsenek önálló vámtarifa kedvezményekről szóló megállapodásai.



Ezeket, a kilépés esetén 160 országgal kell újratárgyalnia, ami egy hosszú folyamat - fűzte hozzá.



Arról is szólt, hogy a skót függetlenségnek akkor volna gazdasági realitása, ha pótlólagos forrásokat tudna bevonzani a közösségtől, mert a skót jóléti állam nagyban függ az Egyesült Királyságtól.



Ehhez azonban először önálló országgá kellene válnia, miközben jelenleg gazdaságilag és alkotmányosan is természetes része Nagy-Britanniának - mondta Gálik Zoltán.