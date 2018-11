Brexit - Kinevezte a lemondott miniszterek utódait Theresa May

Theresa May brit miniszterelnök kinevezte pénteken a Brexit-ügyi, illetve a munkaügyi tárca éléről előző nap lemondott miniszterek utódait.



Dominic Raab, a Brexit-tárca korábbi vezetője azzal az indokkal nyújtotta be lemondását csütörtökön, hogy nem tudja "jó lelkiismerettel" támogatni a Brexit feltételrendszeréről szóló, a kormány által e héten jóváhagyott megállapodástervezetet, elsősorban azért, mert véleménye szerint a tervezet Észak-Írországra vonatkozó szabályozási javaslatai veszélyeztetik az Egyesült Királyság integritását.



Esther McVey nem sokkal Raab után jelentette be távozását a munka- és nyugdíjügyi tárca éléről, hasonló indokokkal.



Theresa May az ő helyére közismert politikust nevezett ki Amber Rudd volt belügyminiszter személyében.



Rudd április végén mondott le a belügyi tárca éléről, miután kiderült, hogy az egykori brit gyarmatokról az elmúlt évtizedekben Nagy-Britanniába teljesen törvényesen áttelepült, de később illegálisnak minősített és brit állampolgárságuk ellenére sok esetben kitoloncolt bevándorlók ügyében - nem szándékosan ugyan, de - félrevezető tájékoztatást adott a londoni alsóháznak.



Személyében a kormányzó Konzervatív Párt egyik legelkötelezettebb EU-párti politikusa került vissza a kormányba.



A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott - a kilépést pártolók által szűk, 51,89 százalékos többséggel megnyert - népszavazás kampányában Rudd a bennmaradás mellett érvelő tábor prominens politikai személyisége volt, és többször is nyilvánosan összecsapott Boris Johnsonnal, a kilépésért kampányoló keményvonalas Brexit-párti tory tábor frontemberével, későbbi külügyminiszterrel, aki a kormány Brexit-stratégiája iránti ellenérzései miatt a nyáron távozott a külügyi tárca éléről.



Stephen Barclay személyében viszont elkötelezett Brexit-párti, ugyanakkor Theresa May iránti feltétlen politikai lojalitásáról ismert politikus került a Brexit-ügyi tárca élére.



Barclay nem egészen fél éven belül a harmadik Brexit-ügyi miniszter.



Az első - a csütörtökön lemondott Raab elődje - David Davis volt. Davis július 9-én távozott, azzal az indokkal, hogy véleménye szerint a kormány Brexit-politikájának iránya és taktikája miatt mind kevésbé valószínű az EU-népszavazás döntésének maradéktalan végrehajtása.



A DExEU-tárcát a referendum után hozták létre. Új, valamint két előző vezetője egyaránt a Konzervatív Párt Brexit-párti táborának tagja, jóllehet egyikük sem ugyanabba a rendkívül keményvonalas Brexit-frakciócsoportba tartozik, mint Boris Johnson.