Brexit - Felmérés: a britek csaknem kétharmada elégedetlen a kormány teljesítményével

A britek csaknem kétharmada elégedetlen azzal a teljesítménnyel, amelyet a kormány a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokon nyújt. A szombaton ismertetett legújabb felmérés szerint a kilépést rossz döntésnek minősítő, jó ideje relatív többségben lévő tábor előnye is nőtt a Brexitet változatlanul helyeslőkkel szemben. A legnagyobb brit közvélemény-kutató intézet, a YouGov kimutatta, hogy a brit választók 64 százaléka tartja meglehetősen vagy nagyon rossznak a kormány eddigi teljesítményét az Európai Unióval folytatott kilépési tárgyalásokon. A válaszadók mindössze 21 százaléka nevezte meglehetősen vagy nagyon jónak a Brexit-tárgyalásokon végzett kormányzati munkát. Az elégedettek aránya stagnált, az elégedetleneké viszont nőtt: a szeptemberben elvégzett előző kutatás résztvevői közül 61 százalék tartotta rossznak a kormány teljesítményét a Brexit-feltételekről szóló tárgyalássorozaton.



A kilépési tárgyalások haladásáról vezető EU-tisztviselők is meglehetősen borúlátó értékeléseket adtak legutóbbi nyilatkozataikban. Donald Tusk, az EU-tagállamok állam- és kormányfői alkotta Európai Tanács elnöke, aki nemrég Theresa May brit miniszterelnökkel tárgyalt Londonban, a megbeszélés után kijelentette: a kilépés feltételrendszeréről folyó eddigi tárgyalási szakaszban egyelőre nem sikerült elégséges előrelépést elérni ahhoz, hogy tovább lehessen lépni az Egyesült Királyság és az Európai Unió majdani kapcsolatrendszeréről szóló következő tárgyalási szakaszba. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a Tallinnban rendezett minapi informális EU-csúcson brit sajtóbeszámolók szerint azt mondta: "csodáknak kellene történniük" ahhoz, hogy ebben a hónapban el lehessen kezdeni a tárgyalások következő szakaszát. A tárgyalások e héten lezárult ötödik fordulója után Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója "patthelyzetként" jellemezte az EU-val szembeni brit pénzügyi kötelezettségek kérdésében kialakult állapotot.



Az EU-tagság megszűnésének várható következményeit a britek relatív többsége is borúlátóan ítéli meg. A YouGov új felmérésében a válaszadók 44 százaléka vélekedett úgy, hogy Nagy-Britannia gazdaságilag rosszabbul jár a kilépéssel, és csak 23 százalék bízik abban, hogy az ország jobban él majd az EU-n kívül. A britek ráadásul egyre pesszimistábbak: a szeptemberi hasonló felmérésben 41 százalék tartott az ország szegényebbé válásától a kilépés után, és 26 százalék jósolta, hogy Nagy-Britannia gazdaságilag jobban jár, ha távozik az EU-ból.



A mostani felmérés résztvevőinek 47 százaléka rossz döntésnek nevezte, hogy az EU-tagságról tartott tavaly júniusi népszavazáson a többség a kilépésre voksolt; 42 százalék nevezte helyesnek ezt a döntést. A népszavazás eredményét helytelenítők javára kimutatott öt százalékpontos különbség a legszélesebb azóta, hogy a YouGov a referendum után elkezdte mérni az erről alkotott választói vélemények megoszlását.