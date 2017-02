Brexit - Egyre nehezebben találnak külföldi EU-munkavállalót a brit cégek

A Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ezer tagvállalatra kiterjedő munkapiaci felmérése kimutatta, hogy jelenleg 748 ezer - csaknem rekordszámú - munkahely betöltetlen a brit gazdaságban, mivel a cégek egyre nehezebben találnak megfelelő számú és képzettségű munkaerőt ezekre az állásokra.



A CIPD felmérésébe bevont vállalatok 27 százaléka arról számolt be, hogy az általa alkalmazott külföldi EU-munkavállalók fontolgatják távozásukat a cégtől, sőt sok esetben az Egyesült Királyságból is.