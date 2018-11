Brexit - Brexit-párti miniszterek állnak ki Theresa May mellett

A brit kormány EU-szkeptikus irányzatának több minisztere is támogatásáról biztosította pénteken Theresa May miniszterelnököt.



Pénteken a legnagyobb figyelem azt övezte, hogy távozik-e a kormányból Michael Gove környezetvédelmi miniszter, a Brexit-párti tory frakciócsoport egyik frontembere, Gove azonban bejelentette, hogy marad tisztségében.



Előző nap benyújtotta lemondását Dominc Raab, aki távozásáig a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát irányító brit minisztériumot (DExEU) vezette. Lépését azzal indokolta, hogy nem tudja "jó lelkiismerettel" támogatni a Brexit feltételrendszeréről szóló, a kormány által szerda este jóváhagyott megállapodástervezetet.



Ugyancsak csütörtökön lemondott Esther McVey munka- és nyugdíjügyi miniszter is, hasonló indokokkal, és távozott további öt, államtitkári beosztású kormánytisztviselő is.



Mindezek után feszült figyelem kísérte, hogy a miniszterek és az államtitkárok távozása elindít-e egy olyan szélesebb körű lemondási lavinát, amely a kormány esetleges teljes széteséséhez vezet, de a folyamat csütörtök estére megállt.



Theresa May meg nem erősített, de nem is cáfolt hírek szerint Michael Gove-nak ajánlotta fel a Brexit-tárca vezetését, Gove azonban állítólag azzal a feltétellel vállalta volna el a tisztséget, hogy a kormányfő változtatásokat eszközöl a Brexit-feltételekről szóló megállapodástervezetben.



Theresa May azonban a legnagyobb hallgatottságú londoni kereskedelmi rádió, az LBC pénteki betelefonálós műsorának vendégeként, a hallgatók visszatérő kérdésére reagálva többször megerősítette azt a korábban is hangoztatott álláspontját, hogy a megállapodástervezet a legjobb, amelyet az Európai Unióval el lehetett érni, és elfogadása az Egyesült Királyság nemzeti érdekeit szolgálja.



May pozícióját erősíti mindazonáltal, hogy a befolyásos Michael Gove - jóllehet szintén fenntartásait hangoztatta a megállapodástervezettel szemben - nem távozott a kormányból.



Pénteken a keményvonalas tory Brexit-tábor egy másik prominens képviselője, Liam Fox külkereskedelmi miniszter még határozottabban kiállt a kormányfő mellett. Fox egy üzleti konferencián felszólalva kijelentette: reméli, hogy a konzervatív párti képviselőket a megállapodástervezet decemberre várható parlamenti vitájában "az ésszerűség vezérli majd", és felismerik, hogy a tervezet elfogadása sokkal jobb, mint az esetleges megállapodás nélküli Brexit.



A Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának képviselői azonban pénteken is egymás után jelezték, hogy kezdeményezték a bizalmatlansági szavazás kiírását Theresa May ellen.



Péntek délutánig 21 tory képviselő hozta nyilvánosságra, hogy beterjesztette ezt kezdeményező levelét az alsóházi konzervatív frakció illetékes bizottságához, de valószínű, hogy több képviselő is megtette ugyanezt, anélkül, hogy erről közleményt adott volna ki.



A kezdeményezést a konzervatív alsóházi frakció legalább 15 százalékának - 48 képviselőnek - támogatnia kell ahhoz, hogy a szavazást kiírják.



Pénteken több kormányzati politikus is annak a véleményének adott hangot, hogy ha ki is írják a bizalmatlansági szavazást, azt Theresa May fölényes többséggel megnyeri.



Ebben az esetben a Konzervatív Párt szabályzata alapján a következő egy évben nem kezdeményezhető újabb bizalmatlansági indítvány a kormányfő ellen.