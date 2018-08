Brexit - Barnier szoros kapcsolatokat kínál Nagy-Britanniának

Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója szerint az Európai Unió kész példátlanul szoros kapcsolatokat kialakítani az Egyesült Királysággal a szigetország európai uniós tagságának 2019 márciusában várható megszűnése után, de nem fog belemenni olyan megoldásokba, amelyek gyengítenék az egységes belső piacát.Az Európai Bizottság főtárgyalója külön megemlítette egy szabadkereskedelmi térség kialakításának lehetőségét is.

Tiszteletben tartjuk a Nagy-Britannia által meghúzott határvonalakat. Cserébe nekik is tiszteletben kell tartaniuk bennünket. Az egységes belső piac belső piacot jelent... Nem lehet belőle szemezgetni.

- mondta a Heiko Maas német külügyminiszterrel folytatott megbeszélése után újságíróknak, utalva az Európai Unió egységes belső piacának négy alappillérére, a munkaerő, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására, valamint burkoltan Theresa May brit kormányfő többször hangoztatott kijelentésére, miszerint a Brexit Brexitet jelent.Heiko Maas is megerősítette, az Európai Unió ellenáll annak, hogy a britek válogathassanak a szabadságelvekből, előnyben részesítve néhányat, elutasítva azonban például a munkaerő szabad mozgását. A német külügyminiszter szerint az Európai Unión belül nem alakulhat ki az a vélemény, hogy a kilépés egyáltalán nem jár hátrányokkal.A brit kormány részéről júliusban ismertetett javaslatok között szabadkereskedelmi térség létrehozása szerepel az áruk kétoldalú forgalmára vonatkozóan, a szolgáltatások esetében például azonban nem férnének hozzá a jelenlegi szinten egymás piacaihoz a felek.Theresa May kormányának és az Európai Bizottságnak a tervek szerint októberig kellene megállapodásra jutnia a brit európai uniós tagság megszűnésének feltételrendszeréről, a tárgyalások azonban megrekedtek, és nem kizárt, hogy csak később sikerül megállapodást elérni. Egyes vélemények szerint pedig annak valószínűsége is nő, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból. Ebben az esetben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai szerint kellene bonyolítania kereskedelmét az EU-val, ami jelentősen megnehezíthetné a kétoldalú kapcsolatokat.