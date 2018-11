Boszniai rendőrségi szóvivő: a mostani "migránsáradat" elindulása óta több mint 300 bűncselekményt regisztráltak

Snezana Galic, a boszniai Una-Sana kanton rendőrségi szóvivője szerint a mostani "migránsáradat" elindulása óra több mint 300 bűncselekményről kaptak bejelentést illegális bevándorlókkal kapcsolatban.



Snezana Galic az M1 aktuális csatornának nyilatkozva csütörtökön arról beszélt: először csak egymás között történtek a bűnesetek, de most már "mindinkább a lakosság kárára". Hozzátette: különböző okok miatt nem indítottak eljárást, vagy azért, mert már tovább álltak, vagy nem találták meg az elkövetőt. Van azonban körülbelül 60 komolyabb eset, ahol lépett a rendőrség. Ezek között van emberölés, emberölési kísérlet, nemi erőszak, súlyos testi sértés, lopás, betörés, amelyet mind migránsok követtek el - sorolta. De a sértettek között is vannak migránsok - fűzte hozzá.



Szavai szerint a lakosságnak egyre jobban fogy a türelme, elkeseredettek, hogy senki nem tesz semmit a helyzet megoldásáért. Bihacon emiatt nemrég tüntetések is voltak, egyebek mellett azt kérték, hogy ellenőrizzék a migránsok mozgását. A rendőrség mindent megtesz, hogy kézben tartsa a helyzetet, például igyekszik a migránsokat a befogadóhelyekre irányítani. Egy hétfői válságtanácskozáson ezért azt is felvetették, hogy pontosan meg kell határozni, hány férőhelyes a kladusai és a bihaci központ, hogy ne legyen több migráns a városban, mint ahányan elférnek. A befogadóhelyeken pedig állítsanak fel ellenőrzőpontokat, ahol regisztrálják a mozgásukat, mert a lakosság biztonsága a legfontosabb.



A szóvivő szerint a mostani "migránsáradat" indulása óta 11 ezer 500 illegális bevándorló érkezett a területre, de amióta sikerül megakadályozniuk, hogy újabb emberek érkezzenek, azóta elmondható, hogy stabilizálódott a helyzet.



Elmondta: minden nap jönnek új emberek, legtöbbször a Szarajevó és Bihac közötti vonattal. Úgy fogalmazott: mindent megtesznek azért, hogy az illegális bevándorlók ne jöjjenek ismét vissza. Kifejtette: elsősorban azért, mert nem lehet, hogy ellenőrzés nélkül jöjjenek; másrészt pedig nem tudnak nekik szállást biztosítani. Ezért kérték az illetékeseket, hogy biztosítsanak megfelelő ellátást, a nemzetközi elvárások szerint, hogy a rendőrség is hatékonyabban végezhesse a munkáját. Így ellenőrzés alatt tudnák tartani őket, felügyelnék, hogy mit csinálnak a városban.



Ismertetése szerint a legtöbb illegális bevándorló Bihacon és Velika Kladusán van. Jelezte: az érkezők pontos számát nem tudják, csak becsléseik vannak, mivel ezek az emberek illegálisan jöttek az országba és illegálisan is hagyják el. Felhívta a figyelmet arra, hogy júliusig mintegy ötezren jöttek, majd a további két hónapban még ötezren.



Kiemelte: mivel rosszabbodott a térség biztonságpolitikai helyzete, úgy döntöttek, nem engedélyezik újabb migránsok érkezését. A rendőrség a kezdetektől kérte az állami szervek együttműködését, de sajnos "különösebb segítséget" nem kaptak - tette hozzá.



Erre példaként említette, hogy Kladusán vállalkozók fogtak össze és ajánlottak szállást azoknak a migránsoknak, akik egy hétig blokád alatt tartották a bosnyák-horvát határt. De ez csak ideiglenes szállás, az elképzelés hosszú távon az, hogy Szarajevóban lesz egy nagyobb befogadóközpont - jelezte.



Az arra vonatkozó kérdésre, hogy név nélküli bankkártyát kapnak-e a migránsok, Snezana Galic azt válaszolta: erről egyelőre nincs hivatalos információjuk, de hallottak róla. Ha hivatalosan is megerősítik, hogy léteznek ilyen kártyák - mondta a szóvivő -, akkor kivizsgálják, hogyan kerültek ezek a migránsokhoz, és egyáltalán törvényes-e az ilyen pénzügyi tranzakció. Szerinte az ENSZ menekültügyi szervezetének kellene választ adnia arra - ha az ő kártyájuk -, hogy adnak-e pénzt a migránsoknak, és ha igen, milyen formában.