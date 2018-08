Boszniában csaknem a felére csökkent a a migránsok száma

Bosznia-Hercegovinában jelenleg 2000-2300 migráns tartózkodik, ami jelentős csökkenés júliushoz képest - közölte Dragan Mektic nemzetbiztonsági miniszter pénteken Banja Lukán. Az egy hónappal ezelőtti adatok szerint még 4-5 ezer, Közel-Keletről érkezett bevándorlót tartottak nyilván az országban.



A tárcavezető sajtótájékoztatóján elmondta: teljes ellenőrzés alatt tartják a migrációs helyzetet, az illegális határsértők számának fogyása pedig a szigorított határvédelem eredménye. Úgy vélte, Szerbiában jelenleg is több ezren tartózkodnak olyanok, akik Bosznián keresztül akarnak eljutni Nyugat-Európába.



Mektic kiemelte, hogy az év eleje óta közel 11 ezer illegális bevándorló érkezett Bosznia-Hercegovinába. Többségük az ország nyugati részében, a horvát határhoz közeli Bihac környékén zsúfolódott össze, ahol parkokban és romos épületekben vertek tábort. Az adatokból szerinte jól látszik, hogy ugyanezen idő alatt 8 ezren távoztak Horvátországba.



A horvát rendőrség nem adott pontos adatokat akkor, amikor azt közölte, hogy az év eleje óta 2500 migránst tartóztattak fel, akik illegálisan akarták átlépni a horvát-boszniai határt - hangoztatta Mektic, majd hozzátette: "vagy nem fedezték fel őket, vagy nem pontos információkat közöltek". Jelezte továbbá, hogy eddig több mint harminc embercsempészt tartóztattak le, akikről bebizonyosodott, hogy az illegális bevándorláshoz köthető bűncselekményt követtek el.



A miniszter megismételte korábbi bejelentését is, miszerint a következő hetekben megkezdődik Bihacson és Szarajevó mellett a befogadóállomások újjáépítése, továbbá ezzel egy időben felújítják a Bihacshoz közeli Sedra Hotelt is, ahol jelenleg 150 migráns tartózkodik, valamint egy ideiglenes befogadóközpontot hoznak létre Velika Kladusán.