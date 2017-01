Börtönre ítéltek egy fiatalt Ausztriában, mert Szíriában akart harcolni

Három év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek hétfőn Bécsben egy 23 éves férfit, aki a vád szerint terrorista egyesülésben vett részt és Szíriában akart harcolni.



A vádlottat még 2016. július 23-án fogta el a török rendőrség az Antakya elnevezésű törökországi városban, és három nap után Ausztriába toloncolták.



Az ügyészség szerint a férfi követni akarta a barátját, aki már május végén Bécsből Szíriába utazott, hogy a háborúban harcoljon. A 23 éves férfi interneten tartotta a kapcsolatot az afgán származású barátjával, aki feltételezhetően harci kiképzést is kapott egy terrorista szervezetnél.



"A naplementéről küldött fotókat és arról áradozott, hogy mennyire szép és milyen nyugodt ott minden " - mondta a bíróság előtt a fiú, aki vallomása szerint barátjának üzenetei és nem a harcok miatt döntött úgy végül, hogy elindul. "Segíteni akartam a szenvedő embereknek, enni és ruhát akartam adni nekik" - mondta. Indoklása szerint a Koránban az áll, hogy egy embernek sem szabad elvenni az életét.



A 23 éves férfi pakisztáni származású, azonban öt éves korában a szüleivel együtt Ausztriába költözött, ahol iskoláit végezte. Később pincérnek tanult, osztrák állampolgárságot is kapott. 2013-ban Pakisztánba utazott, ahol csaknem egy éven át a Koránról és "az iszlám szabályairól" tanult.



A pakisztáni hónapok nagy hatással voltak rá, ezért Bécsbe visszatérve rendszeresen imádkozott mecsetekben, öltözékben is követte a vallásos előírásokat, az utcán beszédbe elegyedett a muszlimokkal, Bécs 22. kerületének egyik parkjában prédikált és Koránt osztogatott.



Július közepén felmondott a munkahelyén, és egy ismert vagyonvédelmi cég munkatársa lett. Ezt követően Isztambulba repült, ahonnan Antakya városba ment taxival. Innen utazott volna tovább a török-szíriai határhoz. A török rendőrök Antakya városban tartóztatták fel. A vád szerint a férfi az al-Kaida kötelékébe tartozó Dzsabhat Fatah as-Sám (korábbi nevén an-Núszra) kötelékében akart harcolni.



A hétfői bécsi tárgyalás szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlott, fegyveres rendőrök voltak a tárgyalóterem előtt, és a teremben történő eseményeket is figyelték.



A belügyminisztérium hétfői közlése szerint a szíriai konfliktus kirobbanása óta mintegy háromszázan hagyták el Ausztriát, hogy az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet kötelékében harcoljanak, közülük mintegy kilencvenen tértek vissza Ausztriába, ötven embert feltáróztattak a hatóságok, negyvenen pedig életüket vesztették a háborúban.



A szíriai harcok kezdete óta jelentősen megnőtt Ausztriában a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások, vádlottak és ítéletek száma. 2016-ben 49, 2015-ben 31 ítélet született, 2017 év elején 54 volt a terrorista bűncselekmény miatt letartóztatottak száma, közülük 33-an előzetes letartóztatásban vannak.