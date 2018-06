Boriszov: haladéktalanul le kell zárni az EU külső határait

Haladéktalanul le kell zárni az Európai Unió külső határait - jelentette ki a bolgár kormányfő pénteken.



Bojko Boriszov a szófiai parlamentben elmondott felszólalásában kiemelte, hogy a vasárnap Brüsszelben tartandó migrációs mini-csúcstalálkozón javasolni fogja, hogy ezentúl csak olyan menekülteket engedjenek belépni az unió területére, akik ténylegesen polgárháborús körülmények elől menekülnek. Hozzátette: vannak olyan polgárháborúk, amelyeket - ha tetszik, ha nem - "mi, a nyugati világ idéztünk elő".



"Én már évekkel ezelőtt minden EU-csúcson követeltem a határok lezárását, és ezzel csak bírálatokat váltottam ki" - jelentette ki Boriszov, emlékeztetve arra, hogy Bulgária volt az első, amely azt javasolta, hogy az EU-n kívül, a konfliktusfészkek földrajzi közelségében hozzanak létre biztonsági övezeteket.



A bolgár kormányfő szerint az EU-nak kellene finanszíroznia az Európán kívül létrehozandó menekültközpontokat Líbiában, Törökországban vagy Jordániában. Boriszov megjegyezte még azt is, hogy az EU Törökországgal kötött migrációs megállapodása alapvető fontosságú, és életben kell tartani, máskülönben Bulgária veszélybe sodródhat.



A szófiai kormány támogatja azt az elképzelést is, hogy az EU határ- és partvédelmi ügynökségét, a Frontexet határvédelmi rendőrséggé alakítsák át - mondta a bolgár miniszterelnök. Hozzátette: azzal is egyetértenek, hogy több fejlesztési segélyt kellene nyújtani Észak-Afrikának annak érdekében, hogy a migrációt előidéző problémákkal felvegyék a harcot.