Boldog születésnapot! O. J. Simpson 70 éves

Július 9-én lesz hetvenéves Orenthal James Simpson fekete bőrű amerikaifutball- és filmsztár, a nevével elhíresült kettős gyilkossági per vádlottja.



Simpson 1947-ben született San Francisco munkásnegyedében, anyja kórházi ügyintéző, apja konyhafőnök, gondnok és ismert nőimitátor volt. Fiukat, aki angolkór miatt ötéves koráig lábmerevítővel járt, a szülők válása után anyja nevelte. Kiskamaszként csatlakozott a "Perzsa harcosok" bandához, rövid időre a javítóintézetet is megjárta. Az amerikai focival a középiskolában került kapcsolatba, támadóként és védőként is olyan ígéretesen játszott, hogy sportösztöndíjjal bejutott a Los Angeles-i dél-kaliforniai egyetemre (USC), ahol futóként (running back) váltotta valóra a hozzá fűzött reményeket. 1968-ban egyetemi bajnokságot nyertek, ő maga a legjobb játékosnak járó Heisman-trófeát vihette haza. Az első körben elkelt a profi liga (NFL) játékosbörzéjén, a Buffalo Bills igazolta le. 1969 és 1977 között a Buffalo, 1978-79-ben a San Francisco 49ers csapatát erősítette, mielőtt térdsérülése miatt befejezte pályafutását. Utolsó mérkőzésén, 1979 decemberében az Atlanta Falcons ellen lépett pályára.



A Juice-nak (O.J. mint Orange Juice) becézett Simpson 11 236 yardnyi (rushing yard) futással a második legjobbként zárt az NFL-örökranglistáján, ahol még ma is a 21. helyen szerepel. 1973-ban az év játékosává és az év legértékesebb, legtöbb pontot szerző játékosává (MVP) választották, 1972-76 között öt Pro Bowl All Star gálán játszott, ötször a legjobb csapatban (All Pro) is helyet kapott. Ő volt az első és egyedüli NFL-játékos, aki a 14 fordulós bajnokságban 2000 yardnál többet futott. Ő az egyedüli, aki hat mérkőzésén is teljesítette a 200 yardot, és ma is ő tartja a csúcsot a meccsenkénti 143,1 yardos átlaggal. Négyszer volt az NFL legjobb futója, kétszer a futást touchdownnal tetéző legjobbja. 1983-ban beválasztották az egyetemi, 1985-ben a profi liga dicsőségcsarnokába.



Visszavonulása után színészként és az NBC tévétársaság sportkommentátoraként folytatta. A filmvásznon is jól mutatott, aktív játékosként olyan filmekben forgatott, mint a Pokoli torony (1974), A Cassandra átkelés (1976) és a Gyökerek című televíziós minisorozat (1977). 1979-ben Orenthal Productions néven tévéfilmek gyártására saját vállalatot alapított. Játszott a Csupasz pisztoly trilógiában (1988, 1991, 1994), és főszerepet kapott az 1994-ben felvett Frogmen sorozatban. Az NBC éppen a műsorra tűzés időpontját tervezgette, amikor kettős gyilkosság vádjával letartóztatták.



Kétszer nősült, első házasságából három, Nicole Brownnal kötött második házasságából két gyermeke született. Brownt gyakran verte, felesége feljelentette, kapcsolatuk 1992-es válásuk után is viharos maradt.



Amikor 1994. június 12-én Los Angeles-i háza előtt halálra szurkálva találtak rá Nicole Brown Simpsonra (a torkát is elmetszették) és barátjára, Ron Goldmanra, a gyanú rögtön rá terelődött, és a helyszínen gyűjtött bizonyítékok is ellene szóltak. O. J. előbb elmenekült, búcsúlevelet írt, majd végül - élőben közvetített üldözés után - feladta magát. 1995. január 24-én kezdődött, teljes médianyilvánosság előtt zajló kettős gyilkossági pere, "az évszázad pere" hónapokon át lázban tartotta az Egyesült Államokat, míg végül 1995. október 3-án megszületett az ítélet: O. J. Simpsont az esküdtek négyórás tanakodás után felmentették. Simpson fekete, az áldozatok pedig fehérek voltak, így horribilis pénzért dolgozó sztárügyvédei a "faji kártyára", a Los Angeles-i rendőrség feketékkel szemben táplált előítéleteire építették fel a védelmét, amely olyan hatásosnak bizonyult, hogy elítélése esetén faji zavargások kitörésétől lehetett tartani. A zavargások elmaradtak, de a kedélyek nem csillapodtak: a közvélemény egyik felének szemében az igazságügy emberei "fajüldözők" maradtak, a másik fele viszont nem hitt ártatlanságában.



Az O. J.-ügy 1996-ban került ismét az igazságszolgáltatás elé. A hozzátartozók által indított, ezúttal a nyilvánosság teljes kizárásával lefolytatott polgári peres eljárásban Simpsont tettlegesség és az áldozatok jogellenes halála miatt 1997-ben 33,5 millió dollár vagyoni kártérítésre ítélték, ami gyakorlatilag bűnössége elismerését jelentette.



Simpson 2006-ban költségei fedezésére publikálni akarta If I Did It (Ha én tettem volna) című könyvét, amelyben megírta, hogyan követhette volna el a gyilkosságokat, ha ő tette volna. (Pszichológusok szerint tettét közvetve beismerve a valóságot vetette papírra.) A közfelháborodás miatt a kiadó visszalépett, de 2007-ben a Goldman családnak megítélt kiadási jogokkal, a család kommentárjaival és a magyar származású forgatókönyvíró, Pablo Fenjves közreműködésével, if I DID IT: Confessions of the Killer (ha ÉN TETTEM: A gyilkos vallomásai) címmel mégis megjelent.



Közben többször is meggyűlt a baja a törvénnyel. 2007 szeptemberében Las Vegasban csoportos fegyveres rablással akarta visszaszerezni egy gyűjtőtől egykori sportrelikviáit. Letartóztatták, aztán óvadék ellenében szabadlábra, majd 2008 elején ismét vizsgálati fogságba helyezték, végül októberben fegyveres rablás és emberrablás vádjában bűnösnek találták, és december 5-én 33 év börtönre ítélték. A nevadai Lovelockban raboskodik, leghamarabb kilenc év letöltése után, 2017 októberében szabadulhat.



A közvéleményt ma is foglalkoztató ügyet számos műfajban feldolgozták, közülük a legsikeresebb - az Ezra Edelman által rendezett O. J.: Made in America című dokumentumfilm - 2017-ben Oscar-díjat kapott.