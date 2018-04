Bocsánatot kért az okozott károkért a feloszlatására készülő ETA baszk terrorszervezet

"Tudatában vagyunk annak, hogy a fegyveres harc eme hosszú időszakában sok fájdalmat okoztunk (...). Tiszteletet kívánunk mutatni a halottak, sebesültek és más áldozatok felé (...). Igazán sajnáljuk" - írta az ETA.



Közleményében kifejtette, hogy a "hibák vagy téves döntések" következményeként olyanoknak is ártottak, akinek semmilyen közvetlen szerepük nem volt a konfliktusban.



"Ezektől a személyektől és családjaiktól bocsánatot kérünk" - fogalmazott a terrorszervezet, hozzátéve, hogy "bárcsak semmi sem történt volna meg mindebből, bárcsak a szabadság és a béke már régen meggyökerezett volna Baszkföldön".



Mint írta, az ETA el kívánja ismerni "közvetlen felelősségét" a baszk társadalomnak okozott "túlzott szenvedésért".



Az ETA-nak már nagyon régen bocsánatot kellett volna kérnie őszinte és feltétlen módon az okozott károkért. Ez nem más, mint újabb következménye a jogállam erejének, amely legyőzte a terrorista szervezetet a demokrácia fegyvereivel - közölte a spanyol kormány véleményét kormányzati forrásokra hivatkozva az EFE spanyol hírügynökség.



Pedro Sánchez, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkára Twitter-üzenetében azt írta, hogy az ETA nyilatkozta nagy lépés a végső béke felé egy hosszú és nehéz út után.



A terrorizmus áldozatainak szövetsége (AVT) közleményében viszont ezt egy újabb stratégiai lépésnek tartja az ETA részéről, és kifogásolta hogy a terrorszervezet nem gyakorolt önkritikát, és csak azoktól az áldozatoktól kért bocsánatot, akik nem vettek részt közvetlenül a konfliktusban. Hiányolta továbbá az egyéni felelősségvállalást, amely hozzájárulhatna a még megoldatlan támadások feltárásához.



A baszk közszolgálati televízió (ETB) értesülésére hivatkozva a spanyol sajtó csütörtökön számolt be arról, hogy a terrorszervezet május 5-én feloszlatja magát a Baszkföld francia részén található Bayonne városában nemzetközi közvetítőkön keresztül.



Az ETA tavaly jelentette be, hogy miután 2011-ben felhagytak a fegyveres harccal, megmaradt fegyvereiket átadják a hatóságoknak.



Az elrejtett fegyverarzenál lelőhelyeinek listáját a francia hatóságoknak juttatták el, amelyek több tucat fegyvert, több száz kilogramm robbanóanyagot és lőszereket is lefoglaltak múlt áprilisban Baszkföld francia részén.



A független, szocialista baszk állam megteremtésért több mint 50 évig véres merényletekkel harcoló szervezet 858 ember haláláért tehető felelőssé. A terrorcsoport utolsó halálos áldozata egy francia rendőr volt 2010-ben.