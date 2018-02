Bocsánatot kért az erdélyi magyarokat akasztással fenyegető volt román kormányfő

Tudose egy január 10-i tévéműsorban egy hasonlat révén áttételesen akasztással fenyegette meg az autonómiát igénylő erdélyi magyarokat.



A pártján belüli hatalmi harc nyomán nemrég lemondatott politikus közösségi oldalán azt írta: kijelentésével az állami jelképekről szóló törvények betartatásának szükségességére utalt, és a törvény betartatásával kapcsolatos felelősségükre akarta figyelmeztetni a köztisztviselőket.



"Ezúton is nyilvánosan bocsánatot kérek minden olyan közösségtől, illetve a kisebbségek minden olyan tagjától, amelyek és akik gyűlöletszításként vagy erőszakra való felbujtásként érthető nyilatkozatom miatt sértve érezték magukat" - írta Facebook-oldalán a volt kormányfő. Hozzátette: ez az értelmezés nincs összhangban elveivel, maga is a közösségek közötti kölcsönös tisztelet és párbeszéd híve, és elítéli az intoleranciát, a gyűlöletkeltést.



"Ebből a leckéből megtanultam, hogy a nyilvános megszólalásaimban körültekintőbben és pontosabban kell kifejeznem magam, és nem szabad olyan értelmezéseket lehetővé tennem, amelyeket nem tudok vállalni" - zárta bejegyzését Tudose.



A volt kormányfő azt követően szánta rá magát a nyilvános bocsánatkérésre, hogy kedden "akasztásos" kijelentéséért a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elé idézték.



Mihai Tudosénak - a magyarság körében - nagy felháborodást kiváltó mondata a Realitatea hírtelevízióban hangzott el, amikor az erdélyi magyar pártok közös autonómianyilatkozatáról kérdezték. Tudose egy zászlóállítási kísérletre adott válaszával példázta, hogy miként viszonyul a kezdeményezéshez. A kormányfő felidézte: a zászlóállítási kísérletkor is világossá tette, hogy "ha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is".



Kijelentését román részről elsőként az időközben kormányfővé kinevezett Viorica Dancila akkori EP-képviselő bírálta, majd később Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke is elhatárolódott tőle. Más román párt nem foglalt állást a kérdésben.