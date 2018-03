Biztonsági övezetet alakítanak ki Rómában a húsvéti ünnepek alatt

Szigorúan ellenőrzött biztonsági zónává válik Róma belvárosa nagycsütörtöktől húsvéthétfő éjfélig az egyházi szertartások helyszínei és az ünnepekre az olasz fővárosba érkező több millió látogató védelmében az utóbbi napokban erősödő terrorista fenyegetések miatt. Róma egész történelmi központját úgynevezett zöld övezetté (green zone) nyilvánították, és teljesen lezártak a teherautó-forgalom előtt, és ebben a térségben betiltották az utcai megmozdulásokat is.



A biztonsági zóna magában foglalja a húsvéti egyházi szertartások római helyszíneit, köztük a Vatikánt és a Colosseumot, de kiterjed az olasz főváros többi bazilikájára, látogatottabb műemlékeire, tereire és vásárlóutcáira is. A kijelölt városrészben húsvét alatt kiemelt lesz a területi ellenőrzés. Szigorították a római vasútállomások, repülőterek és a fővároshoz közeli kikötők felügyeletét is. Április 2. éjfélig tízezer rendőr csendőr, biztonsági ember szolgál napi 24 órában Róma utcáin - közölték a hatóságok.



Az ünnepekre milliós nagyságrendben várják a Rómába érkező olaszokat és külföldieket. Csütörtök és hétfő között a Szent Péter tér és környéke több alkalommal is százezres tömeggel fog megtelni, hasonlóképpen nagypéntek este a Colosseumnál zajló via crucis keresztútja több tízezer résztvevőt vonz majd. Fokozták a római külvárosi negyedek ellenőrzését is, főleg ott, ahol migránsok elfoglalta üres épületek vannak. A rendkívüli biztonsági készültséget az után léptették életbe, hogy az utóbbi napokban több terrorista fenyegetés is érte Olaszországot.



Egy tunéziai férfi ellen körözést adtak ki, de mint kiderült, nem tartózkodik az országban. Szerdán egy marokkói származású 23 éves férfit vettek őrizetbe, aki interneten toborzott dzsihadista harcosokat terrorista támadások elkövetéséhez és az olasz hatóságok információi ő maga is kamionos merényletre készült. A dél-olaszországi Foggia városában egy egyiptomi férfit vettek őrizetbe, aki a muzulmán gyerekeknek működtetett helyi iskolában a "hitetlenek" megölésére buzdított. Marco Minniti olasz belügyminiszter sajtónyilatkozatai szerint a dzsihadista támadás veszélye Olaszországban soha nem volt olyan erős, mint most.



A Frontex európai ügynökség terrorizmusveszélyre hívta fel a figyelmet az Algériából és Tunéziából felerősödött "láthatatlan" érkezések, vagyis a dél-olaszországi partokon éjszaka kikötő hajók miatt, amelyek ellenőrizetlen személyeket hoznak át Európába. Csütörtökön további öt embert, köztük négy tunéziait vettek őrizetbe. A vizsgálatot vezető olasz ügyész szerint a terrorizmussal gyanúsítottak kapcsolatban állhattak Anis Amrival, a 2016-os berlini kamionos merénylet elkövetőjével.