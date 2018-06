Bizalmat szavazott Conte kormányának az olasz szenátus

Az olasz parlament felsőháza, a szenátus bizalmat szavazott kedden este a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) és az euroszkeptikus Liga szövetségével létrejött, Giuseppe Conte vezette új kormánynak.



Conte és kabinetje 171 igen szavazatot kapott a 315 fős szenátusban. Huszonöt szenátor tartózkodott, míg 117-en nem szavaztak bizalmat a pénteken beiktatott kormánynak. A voksoláson összesen 314 szenátor volt jelen, közülük 313-an szavaztak.



Szerdán az olasz parlament alsóházában, a képviselőházban rendeznek bizalmi szavazást, ahol a két kormánypárt még nagyobb többséggel rendelkezik.



A kormányfő a keddi bizalmi szavazás előtt a szenátusban kijelentette: az új kormány véget vet a "migrációs biznisznek". Védelmet nyújtanak a legálisan érkező, Olaszországban dolgozó és az olasz gazdasági növekedéséhez hozzájáruló bevándorlóknak - hangsúlyozta. Ezzel egy időben szigorúan kívánnak fellépni az embercsempészekkel szemben, kiszorítva a befogadási rendszerből a szervezett bűnözést. Hozzátette, hogy ahol erre adottak a törvényes feltételek, az illegális bevándorlókat hazaszállítják. Szorgalmazta, hogy az európai gazdasági együttműködésre pályázó harmadik országok számára legyen kötelező a kétoldalú kitoloncolási egyezmények tiszteletben tartása is.



Conte hangoztatta azt is: kormánya nem tervezi, hogy kilép az eurózónából. "Újra meg kell ismételnünk: az euró elhagyása nem szerepelt, és nem szerepel a napirenden" - szögezte le.



Az M5S és a Liga pártok kormányszerződésének bel- és külpolitikai céljait sorolva Conte a többi között szociális intézkedéseket ígért: a minimális órabér bevezetését, az állampolgári jogon járó alapjövedelmet, méltó nyugdíjat, a túlzottan magas állami fizetések korlátozását, az olasz államadósság csökkentését - de "nem megszorítással, hanem a gazdasági növekedés előmozdításával" -, gyorsabb és biztos büntetést garantáló igazságszolgáltatást, a jogos önvédelemre vonatkozó jogszabályok módosítását, hatékonyabb egészségügyet, a korrupció felszámolását "innovatív módszerekkel", amelyek között a korrupcióért elítélteknek a közigazgatásból való teljes kizárását említette, valamint civilben dolgozó "korrupció-ellenes rendőrök" alkalmazását.



Conte emellett új környezetvédelmi politikát is kilátásba helyezett, akárcsak társadalmi párbeszédet, digitális forradalmat, adatvédelmet, munkahelyteremtést, vállalkozásserkentő intézkedéseket, adó- és oktatási reformot, a gyengébbek védelmét, valamint az olasz tartományi autonómia bővítését, a szervezett bűnözéssel szembeni határozott fellépést.



Az új miniszterelnök kiemelte, hogy Olaszország a NATO hagyományos szövetségese marad, de nyit Oroszország felé az "orosz népet sújtó" szankciók felülvizsgálásával.