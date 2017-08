Bírósági határozat ellenére diszkriminálta a spanyolajkúakat a seriff, Trump mégis felmentette

Még saját pártjának vezetői között is gyors és éles bírálatokat váltott ki Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy kegyelemben részesítette az arizonai Maricopa megye volt seriffjét, Joe Arpaiót, akit júliusban bűnösnek ítélt egy bíróság, mert egy korábbi bírói határozat ellenére változatlanul hátrányosan megkülönböztette a spanyolajkúakat.



Paul Ryan, a képviselőház republikánus párti többségének vezetője azt írta szombaton egy közleményében: "a rendfenntartás tisztségviselőinek különleges felelősségük van abban, hogy mindenki jogait tiszteletben tartsák az Egyesült Államokban. Nem szabad megengednünk senkinek, hogy azt higgye, ezt a felelősséget csökkenti az elnöki kegyelem."



A Fehér Ház pénteken jelentette be, hogy Donald Trump elnök először élve a megkegyelmezés jogával "megmenekítette egy politikai szövetségesét a börtöntől". Utána maga Trump is bejelentette a Twitteren: "örömmel tudatom, hogy teljes kegyelemben részesítettem egy 85 éves amerikai hazafit, Joe Arpaio seriffet. Ugyanis gondoskodott Arizona biztonságosságáról."



Az elnöknek joga van arra, hogy megkegyelmezzen olyan elítélteknek is, akik megsértették a bíróságot (például nem tettek eleget valamely határozatának), de az AP hírügynökség szerint szokatlan, hogy ezt akkor tegye meg, amikor még nem hirdették ki a büntetési tételt, amely a jelen esetben várhatóan börtönbüntetés. Ezenkívül a kegyelemben részesítésnek van egy hosszadalmas eljárása, amelyet Trump mellőzött ebben az esetben.



A The Washington Post szombaton jelentette, hogy értesülése szerint Trump még tavasszal megkérdezte Jeff Sessions igazságügyi minisztert, lehetséges-e, hogy a kormány ejtse a bűnügyi vádat Arpaio ellen, de azt a választ kapta, hogy ez nem lenne szerencsés. Akkor döntött úgy, hogy hagyja az eljárást eljutni az ítélethirdetésig, és ha Arpaiót bűnösnek találják, akkor kegyelmet ad neki.



Elítélte az Arpaiónak adott elnöki kegyelmet John McCain republikánus arizonai szenátor is: "az elnöknek joga van kegyelmet adni, de ezúttal szembemegy azzal a fogadalmával, hogy tiszteletben tartja a joguralmat, hiszen Joe Arpaio nem mutatta jelét annak, hogy megbánta volna a tetteit."



Arpaio arról vált országosan ismertté és a társadalmat megosztó személyiséggé, hogy kíméletlenül bánt az illegális bevándorlókkal, és olyan taktikákat alkalmazott járőrözései alkalmával, amelyek jogvédők szerint felérnek a rasszok profilalkotás alapján történő megkülönböztetésével. A volt seriff nyilvánosan támogatta Trumpot elnökválasztási kampánya idején, ő is szigorúbb bánásmódot hirdetett az illegális bevándorlókkal szemben. Tavaly novemberben - a tisztségben eltöltött 24 év után - újra indult volna a seriffségért, de veszített demokrata párti ellenfelével szemben. Arpaio olasz bevándorló szülők gyermekeként született az Egyesült Államokban.