Bevándorláspolitikájába bukott bele Angela Merkel

A német kancellár hétfőn bejelentette: 2021 után semmilyen politikai tisztséget nem vállal. Ezzel tehát egyértelműen a végéhez közeledik a Merkel-korszak. Bajorországban, majd pedig Hessen tartományban is vereséget szenvedett a CDU –A tartományi veszteségek után nem indul újra a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki posztjáért Angela Merkel német kancellár, amely posztot 18 évig töltött be. Döntését a kancellár azzal indokolta, hogy a kormány így az előtte álló feladatokra összpontosíthat, pártja pedig felkészülhet a jövőbeni sikerekre.Nem elég kikeverednie a pártnak a gödör aljáról, de meg kell találniuk azt az embert is, akinek a vezetésével képesek lehetnek erre. Merkel számára azonban komoly gondot jelenthet az utódlás, ugyanis az elmúlt csaknem két évtizedben a pozíciójára veszélyes erős embereket semlegesítette – hangzott el az M1 Szemtől szembe című műsorában. (Az adást ide kattintva nézheti meg!) A migráció kérdése volt meghatározóAngela Merkel vállalta a felelősséget, amiért kormánya veszített hitelességéből, de konkrétan nem nevezte meg a probléma forrását. Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője elmondta, ez a probléma nem más, mint a bevándorlás. A kancellár hétfői sajtótájékoztatóját röviden elemezve Spöttle elmondta, nem mondott túl jelentős dolgokat Merkel, egy mondatra azonban felhívná a figyelmet.A kancellár azt hangsúlyozta, hogy az emberek nem vették észre, hogy milyen jó szakmai munka folyt a német kormányban és a Kereszténydemokrata Unión belül. Az elemző szerint ez valóban így van, amennyiben a gazdasági mutatókat és a munkanélküliségi rátát nézzük. A rossz bevándorlási politika azonban mindent felülírt, így az átlagemberek ezt látták, nem a jó gazdasági eredményeket. Vélhetően ebbe bukott bele Angela Merkel – hangsúlyozta az elemző.Szépíteni próbálta a helyzetét?A műsorban emlékeztettek: Merkel korábban azt mondta, a nyári szünet előtt meghozta döntését, azonban csak most akarta ezt bejelenteni, vélhetően azért, hogy ne befolyásolja a tartományi választások végeredményét.Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója úgy fogalmazott: csak a kancellár tudhatja, hogy ez valóban így volt-e, vagy a döntést csak most hozta meg, szépítve ezzel lemondását. Az igazgató hozzátette: korábban is lehetett hasonló híreket hallani, azonban – véleménye szerint – ez csak egy szépségtapasz azon a fiaskón, amit ő maga volt kénytelen elszenvedni a testvérpárt rossz szereplése miatt.Várható esemény volt a lemondásTörcsi szerint felelős politikai döntés volt Merkeltől, hogy beismerte kudarcát, majd bejelentette, hogy nem indul újra az elnökségi tisztségért. A kutatási igazgató szerint lehetett látni, hogy pártján belül is olyan mozgások voltak, ami miatt kénytelen volt meghozni ezt a döntést.Emlékeztetett: körülbelül egy hónapja, Merkel egyik leghűségesebb szövetségesét, Volker Kaudert leváltották a CDU-CSU frakció éléről. Ez, a szakértő szerint egy olyan jelenség volt, amivel nem számolt sem Angela Merkel, sem pártja, azonban ezzel a frakcióvezetés élén személyi csere történt.Ez mutatta, hogy a kancellár és a CDU vezetősége is eltávolodott a legszűkebb közösségétől, a frakciótól is – hangsúlyozta Törcsi, majd hozzátette: a választók és a pártok körében kialakult elégedetlenség most érett be.