Betiltották az isztambuli meleg büszkeség napi felvonulást

Az isztambuli kormányzó hivatala szombaton jelentette be, hogy a résztvevők és a turisták biztonsága, valamint a közrend érdekében betiltják az LGBTI (leszbikus, meleg, biszexuális, transz- és interszexuális) szervezetek tervezte rendezvényt. Az LGBTI aktivisták a közösségi hálón jelentették be, hogy a Taksim térről induló menetet szerveznek. A kormányzó hivatala szerint a terület tömegdemonstrációkra nem alkalmas, és nem kaptak érvényes kérelmet a felvonulás engedélyezéséhez.



A hivatal arra is hivatkozott, hogy több szervezet komolyan tiltakozott a menet ellen. 2014-ben a meleg büszkeség napi isztambuli meneten résztvevők száma elérhette a százezret is. Ez volt az egyik legnépesebb hasonló rendezvény a muzulmán világban. A hatóságok azóta nem engedélyezték a menet megtartását.