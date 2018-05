Betiltaná az EU az egyszer használatos műanyag termékek árusítását

A ma javasolt intézkedések eredményeképpen kevesebb egyszer használatos műanyag termék lesz az áruházak polcain. Ezen termékeknek egy részét be fogjuk tiltani, és környezetkímélőbb alternatívákkal helyettesítjük őket, hogy a fogyasztóknak ne kelljen lemondaniuk kedvenc áruikról

Szigorúbb uniós szintű szabályokra tett javaslatot a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítása érdekében hétfőn az Európai Bizottság: betiltanák azon egyszer használatos műanyag termékek árusítását, amelyek könnyen és olcsón helyettesíthetők.Az EU most a tíz legelterjedtebb egyszer használatos műanyag termékre, illetve az elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre összpontosít, ugyanis ezek együttesen felelősek a tengeri hulladék 70 százalékáért Európában.A brüsszeli testület tájékoztatása szerint azoknál a termékeknél,a tagállami intézkedések, a gyártókra vonatkozó követelmények, valamint a hulladékgazdálkodási előírások révén.Az EU országainak 2025-re gondoskodniuk kell az egyszer használatos műanyag flakonok 90 százalékának begyűjtéséről. Emellett csökkenteniük kell majd a műanyag élelmiszertárolók és poharak használatát, ahogy előírhatják például azt is, hogy egyszer használatos műanyag termékeket ne lehessen ingyenesen kínálni.A javaslatcsomag kötelezettségeket ír elő a termelők számára is: a gyártóknak hozzá kellene járulniuk a hulladékgazdálkodás és -eltávolítás, illetve az egyszer használatos műanyag termékekkel kapcsolatos ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő intézkedések költségeihez.Bizonyos termékeket pedig - például, annak milyen káros hatása van a környezetre, és hogy mennyi műanyagot tartalmaz.A műanyag halászeszközök gyártóinak a jövőben viselniük kell a hulladék kikötői begyűjtésének, elszállításának és kezelésének költségeit.- jelentette ki Frans Timmermans, a bizottság első alelnöke.Mint írták: az egységes szabályok lehetővé fogják tenni az európai vállalatoknak, hogy növeljék versenyképességüket a fenntartható termékek globális piacán. Az újrafelhasználás révén gondoskodni tudnak majd a magas minőségű anyagok stabil utánpótlásáról, továbbá ösztönözve lesznek arra, hogy új megoldásokat keressenek, s ez technológiai versenyelőnyt fog biztosítani számukra konkurenseikkel szemben.A tervezetet a két uniós társjogalkotó szervnek, a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.Szakértők szerint a tengerekben lévő szemét 85 százalékát világszerte műanyagok teszik ki. A mikroműanyagok a tüdőbe, az ételekbe is bejutnak, élettani hatásuk egyelőre ismeretlen.