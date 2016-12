Berlini merénylet: megtalálták a gyanúsított ujjlenyomatát a kamionon

Továbbra is súlyos 12 sebesült állapota, félszáznál is több ember szorult kórházi ápolásra



Továbbra is súlyos állapotban van a hétfői berlini merénylet 12 sebesültje. A csütörtökön összesített adatok szerint félszáznál is több embert kellett ellátni a német főváros kórházaiban a terrortámadás miatt.



Az eddigi hivatalos adatok 45 sebesültről szóltak, a berlini kórházak és klinikák adatainak új összesítése szerint azonban 56 embert kellett ellátni.



Harminc sebesültet időközben hazaengedtek, tizennégy embert könnyebb vagy közepes fokú sérülésekkel ápolnak, további tizenkét sebesült súlyos állapotban van.



A sebesültek között van olyan is, aki nem közvetlenül a merényletben, hanem a támadás után, segítségnyújtás közben szenvedett sérüléseket.



A halálos áldozatok száma nem változott, a hétfő este egy berlini karácsonyi vásárban elkövetett kamionos támadásban 12 ember vesztette életét, köztük a kamion eredeti, lengyel sofőrje, akit a nyomozás eddigi adatai szerint a tunéziai származású gyanúsított, Anis Amri lelőtt.



Az elgázolt 11 halálos áldozat közül hatan német állampolgárok, és van köztük egy-egy izraeli és olasz állampolgár. Három halálos áldozat állampolgárságáról három nappal a merénylet után még nem adtak tájékoztatást a hatóságok.



A gyanúsított vezethette a kamiont, elfogatóparancsot adtak ki ellene



A nyomozás eddigi adatai szerint a hétfői berlini merénylet tunéziai származású gyanúsítottja, Anis Amri vezette azt a kamion, amellyel a tömegbe hajtottak egy karácsonyi vásárban, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene - jelentette be csütörtökön a német szövetségi legfőbb ügyészség szóvivője.



A kamion vezetőoldali ajtaján és B-oszlopán rögzített ujjlenyomatok, valamint a nyomozás egyéb eddigi megállapításai mind arra utalnak, hogy Anis Amri vezette a járművet - emelte ki Frauke Köhler a legfőbb ügyészség karlsruhei központjában tett sajtónyilatkozatában.



A hatóságok csütörtökön házkutatást tartottak több észak-rajna-vesztfáliai és berlini helyszínen, ahol a gyanúsított korábban megfordulhatott, és egy értesülés alapján Heilbronnban átkutattak egy távolsági buszt, de nem vettek őrizetbe senkit - tette hozzá.



Német belügyminiszter: a gyanúsított ujjlenyomatát megtalálták a kamionon



Rögzítették a gyanúsított ujjlenyomatát annak a kamionnak a vezetőfülkéjében, amellyel belehajtottak a tömegbe hétfő este egy berlini karácsonyi vásáron - jelentette be csütörtökön a német szövetségi belügyminiszter.



Az ujjlenyomaton kívül más jelek is arra utalnak, hogy valóban a tunéziai származású gyanúsított, Anis Amri az elkövető - emelte ki Thomas de Maiziere a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) berlini központjában Angela Merkel kancellárral és Heiko Maas igazságügyi miniszterrel tett látogatása után.



Angela Merkel terrorista merényletnek nevezte a 12 halálos áldozatot és csaknem félszáz sebesültet követelő tömeges gázolást. Hangsúlyozta, hogy igen büszke, amiért nagyon sokan higgadtan reagáltak a "megpróbáltatásra".



Mint mondta, régóta tudható, hogy Németország is az iszlamista terror célkeresztjében van, de természetesen egészen más, amikor megtörténik a támadás. Az áldozatoknak, sebesülteknek és hozzátartóiknak "tartozunk azzal, hogy a lehető legjobban végezzük a munkánkat". A hatóságok így is tesznek, együttműködésük nemzetközi szinten is zökkenőmentes, és remélhetőleg hamarosan kézre kerítik a gyanúsítottat - mondta a német kancellár.



A kiválóan dolgozó biztonsági szervek mellett "a demokrácia és a jogállamiság is a mi oldalunkon van", így Németország kiállja a próbát és megőrzi "a szabad, nyitott életet és a társadalom jó együttélését" - mondta Angela Merkel.



A kancellár mellett a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter is dicsérte a hatóságok munkáját. Heiko Maas azt is kiemelte, hogy most a legfontosabb a gyanúsított elfogása. A tanulságokkal a nyomozás lezárása után kell foglalkozni - hangsúlyozta a szociáldemokrata párt (SPD) politikusa, utalva a menekültügy körüli viták kiújulására.



A Keresztényszociális Unió (CSU) csütörtökön ismét elővette azt a régi követelését, hogy a határoknál állítsanak fel tranzitzónákat, amelyekben őrizetben tartják a menedékkérőket a személyazonosság megállapítása és a biztonsági átvilágítás idejére. Hasonló követelést fogalmazott meg az Angela Merkel vezette testvérpárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyik vezető belügyi szakpolitikusa, Wolfgang Bosbach is, aki szerint senkit nem szabad beengedni Németország területére a személyazonosság tisztázása előtt.



Az SPD ismét elutasította a tranzitzónák koncepcióját, arra hivatkozva, hogy aránytalanul szigorú lépés lenne akár hónapokig őrizetben tartani menedékkérőket csak azért, mert nincsenek papírjaik.



A CDU/CSU CSU a többi között a kitoloncolási őrizetbe vétel lehetőségének szélesítését és az őrizet időtartamának meghosszabbítását is sürgeti, hivatkozva arra, hogy Anis Amri is volt kitoloncolási őrizetben, de a hatályos szabályok alapján el kellett engedni, mert nem voltak tunéziai úti okmányai. Az SPD ezt a felvetést nem utasította el, de az igazságügyi miniszterhez hasonlóan mások is kiemelték, hogy túl korai lenne a szabályozásbéli tanulságok levonása.



Anis Amri anyja egy tunéziai lapnak adott, a német sajtóban is ismertetett nyilatkozatában felszólította fiát arra, hogy adja fel magát a német hatóságoknak. "Ha a fiam állt a támadás hátterében, ki fogom tagadni" - tette hozzá az anya, Núr al-Huda.



Egy olasz nő a berlini terrortámadás nyolcadik áldozata



Egy olasz nőt azonosítottak a berlini karácsonyi vásáron elkövetett terrorista merénylet nyolcadik áldozataként - erősítette meg csütörtökön az olasz kormány.



"Olaszország emlékezik Fabrizia Di Lorenzóra,a terroristák által meggyilkolt példamutató állampolgárára. Országunk mélyen megrendülve osztozik a család fájdalmában" - írta Twitter-bejegyzésében Paolo Gentiloni miniszterelnök.



Angelino Alfano külügyminiszter közölte, hogy a német hatóságok befejezték a 31 éves olasz nő azonosítását.



Ugyancsak csütörtökön vált ismertté, hogy a merénylet következtében egy izraeli nő is meghalt. Férje, aki szintén izraeli állampolgár, súlyosan megsérült a merényletben. A tizenkét halálos áldozat között van a kamion lengyel sofőrje, rajta kívül hat német állampolgárt is azonosítottak, három áldozat kiléte még nem ismert.



Hónapok óta tervezhették a támadást, a gyanúsított öngyilkos merénylőnek is ajánlkozott



Csütörtöki német lapjelentések szerint hónapok óta tervezhették radikális iszlamista körök a hétfő este Berlinben egy karácsonyi vásáron végrehajtott támadást, amelynek feltételezett elkövetője öngyilkos merénylőnek is ajánlkozott.



A Der Spiegel című hírmagazin értesülése szerint gyűlöletre uszító németországi muszlim hitszónokok telefonjainak lehallgatása során a közveszélyes iszlamistaként számon tartott Anis Amriról kiderült, hogy hajlandó öngyilkos merényletet elkövetni. Azonban a rögzített beszélgetéseken nem tett eléggé egyértelmű kijelentéseket ahhoz, hogy őrizetbe vegyék.



A nemzetközi körözés alatt álló tunéziai férfit nemcsak azért gyanúsítják a hétfő esti merénylet elkövetésével, mert megtalálták tárcáját és befogadott menedékjogi státusát igazoló iratát a kamionban, amely a Breutscheid téri karácsonyi piacon a tömegbe hajtott, hanem - a

Süddeutsche Zeitung (SZ) című lap és két regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportjának értesülése szerint - azért is, mert rögzítették ujjlenyomatát a kamion ajtaján.



Anis Amri az eddigi adatok szerint kapcsolatban állt észak-rajna-vesztfáliai szalafistákkal - radikális iszlamistákkal -, akikhez az áprilisban Essenben egy szikh templom ellen elkövetett robbantásos merénylet vádlottjait is sorolják. A Kölner Stadanzeiger című lap csütörtökön megszólaltatta az egyik vádlott védőjét, aki védence beszámolóját idézve elmondta, hogy tavasszal Ruhr-vidéki szalafisták körében lehetett hallani olyan tervekről, amelyek szerint teherautóval akarnak merényletet elkövetni Berlinben.



Anis Amri tavaly nyáron érkezett menedékkérőként Németországba. Észak-Rajna-Vesztfáliában helyezték el, de az idén februártól főleg Berlinben tartózkodott. A Die Welt című lap értesülése szerint a hatóságok márciustól megfigyelés alatt tartották, de mindössze annyi derült ki róla, hogy kisstílű drogdílerként tevékenykedik a német főváros egyik legfőbb kábítószer-árusító központjaként számon tartott parkban, a kreuzbergi Görltizi parkban. Azt a gyanút nem sikerült alátámasztani, hogy súlyos, állam elleni bűncselekményre készül, így megfigyelését szeptemberben leállították.



A gyanúsított - akinek kézre kerítésére 100 ezer eurós nyomravezetői díjat tűztek ki - októberben eltűnt a hatóságok elől, és ugyan a tartományi és szövetségi hatóságok közös terrorelhárító központja (GTAZ) még novemberben is foglalkozott vele az Iszlám Állam terrorszervezethez fűződő kapcsolatokra utaló jelek miatt, nem tudták megállapítani, hogy hol tartózkodik.



A hétfői merényletben tizenketten meghaltak, csaknem ötvenen megsebesültek. A halálos áldozatokról egyelőre annyit tudni, hogy hatan német állampolgárok, és van köztük egy izraeli is.



Az egyik halálos áldozat izraeli



Izraeli halálos áldozata is van a három nappal ezelőtti berlini gázolásos merényletnek - közölte csütörtök reggeli híradásában az izraeli tízes tévécsatorna.



Éjjel azonosították a Breitscheidplatzon történt merénylet áldozatai között a merénylet óta eltűnt izraeli turista, Dália Eljákim holttestét. A helyi izraeli nagykövetség megkezdte az előkészületeket Izraelbe szállítására.



Az Izraelben, Herzlián élt hatvan éves nő férje, a vele egykorú Rami Eljákim súlyosan megsérült, már kétszer megoperálták. A követség szóvivője elmondta, hogy az orvosok lélegeztető gépen tartják, de nincs életveszélyben.



A házaspár huszonéves fia és lánya már kedden Berlinbe utazott, eddig azt remélték, hogy az azonosítatlan, súlyos sebesültek között találják meg édesanyjukat, de végül az ismeretlen halálos áldozatok között lelték meg. DNS-mintájukkal segítették a német rendőrséget édesanyjuk azonosításában.



Reuven Rivlin államelnök részvétét és együttérzését fejezte ki a családnak. "Egységesek és elszántak maradunk ezzel az egész világot sújtó gyilkos terrorral szemben, és könyörtelenül harcolni fogunk a szélsőségesek és a gyűlölet ellen" - hangsúlyozta közleményében az izraeli államfő.



Hétfő este Berlin nyugati részének központjában, a Breitscheidplatzon, az egyik leghíresebb karácsonyi piacon egy kamion belegázolt a tömegbe, tizenketten meghaltak, csaknem ötvenen megsebesültek.



Berlini merénylet: a gyanúsított a pokolgépek készítését tanulmányozta



A berlini gázolásos merénylet fő gyanúsítottja, a tunéziai Anis Amri a pokolgépek készítésének módját tanulmányozta az interneten, és közvetlen kapcsolatban állt az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezettel - jelentette a The New York Times című amerikai napilap egy névtelenül nyilatkozó amerikai tisztségviselőre hivatkozva.



A helyi idő szerint szerda este közzétett tájékoztatás szerint a 24 éves férfi a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson keresztül legalább egyszer kommunikált a terrorcsoporttal, és szerepelt az Egyesült Államok berepülési tiltólistáján.



A számos álnevet használó, Olaszországban börtönviselt, kiutasított, majd egy időre eltűnt és Németországban felbukkant Amri a feltételezések szerint elmenekült a 12 halálos áldozattal és 48 sebesülttel járó hétfői támadás helyszínéről. Tizennégy sebesült továbbra is válságos állapotban van. A tunéziai férfi személyi iratait a merénylet után találták meg a tömegbe hajtó kamionban.



Amrit idén március és szeptember között megfigyelés alatt tartották a német hatóságok, azzal gyanúsították ugyanis, hogy pénzt készül lopni egy gépfegyver beszerzéséhez, hogy aztán később támadást hajtson végre több társával együtt - közölték a berlini nyomozó hatóságok. Elegendő bizonyíték hiányában azonban végül nem emeltek vádat ellene.



A férfinak egyelőre nem bukkantak a nyomára, nemzetközi körözést adtak ki ellene.