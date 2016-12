Berlini merénylet: egyre több muszlim radikalizálódhat

A szakértő az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában azt hangsúlyozta: a terrorista cselekmények hatására még az az európai ember is elkezdi kerülni a muzulmánokat, aki egyébként megszokta, hogy a környékükön élnek.



A hirado.hu tudósítása szerint Nógrádi György arra is kitért, hogy Németországban párhuzamos társadalmak alakultak ki, ami a "politikai elit, de leginkább Angela Merkel személyes veresége".



Kiemelte: hiába van készenlétben Európa, nincs tökéletes biztonság, így bármikor, bárhol merényletet követhetnek el. "Hiszen míg egy ember 24 órás megfigyeléséhez 20 ember kell, így ezer szalafista megfigyeléséhez napi 20 ezer ember" - fejtette ki, hozzátéve: ez pedig lehetetlen, nincs ennyi ember és pénz.



A megoldás elsősorban a kiutasítás lenne - emelte ki a szakértő, aki szerint ezt lassan Németország is elkezdi "felvállalni" - olvasható a hirado.hu oldalon.