Berlinben, Bécsben és Párizsban is békésen, Nagy-Britannia fokozott biztonsági intézkedésekkel köszöntötte az újévet

Az Egyesült Államokban utcai mulatságokkal és koncertekkel köszöntötték az új esztendőt Az Egyesült Államok kis- és nagyvárosaiban utcai mulatságokkal és koncertekkel köszöntötték az új esztendőt.



A legtöbben a New Yorkban rendezett szokásos, nagy utcai partira figyeltek, amelyet a Times Square-en, rendkívüli biztonsági intézkedések közepette tartottak meg. A nagy televíziós csatornák élőben közvetítették a Times Square-en zajló ünneplést, s onnan kapcsoltak több amerikai nagyvárosba. Az éjfél előtti koncerten fellépett Mariah Carey is, aki - fellépése befejeztével - kifakadt: "rémes ez a hideg!", és azonnal forró teát kért. A koncertet Andy Grammer zárta, John Lennon Imagine című, híres dalával.



Helyi idő szerint éjfélkor leereszkedett a hagyományos kristálygömb, tűzijáték vette kezdetét, majd konfettieső zúdult a mínusz 12-13 fokos hidegben fagyoskodó tömegre. Az éjfél utáni másodpercekben felcsendült Frank Sinatra New York, New York című száma, amelyre Bill de Blasio polgármester és neje is táncra perdült a koncertpódiumon.



Mivel az Egyesült Államokban három időzóna van, nem mindenütt New Yorkkal egy időben köszöntötték az új évet. És nem is mindenütt egyforma körülmények között: hiszen például Miamiban nyárias melegnek örvendhetett az utcabálon nyüzsgő tömeg.



Donald Trump elnök és a first lady az elnök floridai Mar-a-Lago nevű magánklubjában adott zárt körű estélyt, amelyen tévékamerák nem lehettek jelen. Az aranyozott oszlopokkal díszített bálterembe érkezésekor azonban az elnök rövid interjút adott újságíróknak, s azt hangoztatta, hogy "2018 fantasztikus évünk lesz". Az újságírók megkérdezték arról, amit Kim Dzsong Un észak-koreai vezető szilveszter délutánján mondott, miszerint az íróasztalán készenlétben áll a nukleáris fegyvereket elindító gomb. Trump azt válaszolta: "majd meglátjuk".



Az elnöki exkluzív estélyen jelen voltak Donald Trump fiai, lánya, veje, valamint - más meghívottak mellett - Steven Mnuchin pénzügyminiszter is.



Békésen köszöntötték az újévet Berlinben, Bécsben és Párizsban is



Berlinben, a német főváros egyik jelképének számító Brandenburgi kapunál tízezrek ünnepeltek, más jelentések szerint mintegy százezer mulatozó várta az éjfélt. Amint az óra éjfélt ütött, tűzijáték világította be az eget. Hagyományosan a Brandenburgi kapu mögötti téren tartott szabadtéri esemény a legnagyobb szilveszteri mulatság Németországban.



Jelentős ünnepi rendezvények voltak Hamburgban, Kölnben és Münchenben is, mindenütt szigorú biztonsági intézkedések közepette, hogy megelőzzék a korábbi években előfordult tömeges szexuális erőszakcselekményeket, tolvajlást és rablásokat.



Az említett német városokban idén a rendőrség első közlései szerint nem történtek erőszakos vagy más incidensek.



Az éjfélig érkezett jelentések szerint nyugalomban zajlottak a szilveszteri rendezvények Bécsben is, az osztrák főváros központi terein, a Prater parkjában, valamint a seestadti Apsern tónál tartott zenei és szórakoztató programon, ahol mintegy százezren élvezték a szabadtéri koncerteket és dj-műsort.



"Egyelőre minden nyugalomban, a terveknek megfelelően zajlik. Semmilyen incidens nem történt" - közölte egy rendőrségi szóvivő az APA osztrák hírügynökséggel.



"Csodálatos, hogy ilyen sok, különböző országból, kultúrából és generációból érkezett ember ma békében és közösen tudta ünnepelni Bécsben az újévet" - lelkendezett közleményében az esemény rendezője.



Innsbruckból ugyanakkor azt jelentette az osztrák rendőrség, hogy szilveszter délutánján 6300, tiltott kategóriájú tűzijáték-petárdát vontak ki a forgalomból. A rendőrség egy 32 éves osztrák férfi miatt lépett akcióba, aki járókelők, köztük kisgyermekek közvetlen közelében gyújtotta be a petárdákat. Így bukkantak rá egy ipari telepen a nagy mennyiségű tiltott robbanószerre.



A párizsiak a Diadalívnél tartott tűzijátékkal fogadták az újévet, és a Champs-Élysée sugárúton ünneplők százezrei fordultak meg.



Az elmúlt két év több súlyos terrortámadását követően a hatóságok mindent megtettek, hogy nyugalomban teljen a szilveszter. A karácsonyi és szilveszteri biztonsági intézkedésekben Franciaország szerte közel százezer katonát és rendőrt mozgósítottak. Nagy-Britannia is fokozott biztonsági intézkedések közepette fogadta az újévet Fokozott biztonsági intézkedések közepette köszöntötte az újévet Nagy-Britannia. Az időeltolódás miatt a kontinenstől egy órával lemaradva tartott nagyszabású szabadtéri rendezvényeken több százezren vettek részt.



Londonban a becslések szerint 250 ezren nézték a Temze partján és más helyszínekről a tizenkét perces, igen látványos tűzijátékot, amely a parlament világhírű toronyórája, a Big Ben éjfélt jelző harangjátékára kezdődött.



A Big Ben és az otthonául szolgáló Erzsébet-torony jelenleg évekig tartó felújítás alatt áll, és hétköznapokon nem hallható a toronyóra ugyancsak világszerte ismert harangjátéka, de az év végi ünnepi időszakra visszakapcsolták a szerkezetet.



A tízezer tűzijáték-rakétát hagyományos módon a parlamenttel szemközti 135 méter magas óriáskerékről, a London Eye-ról és a Temzén horgonyzó uszályokról lőtték fel.



A Temze partján kijelölt és biztonsági kerítésekkel elkerített szakaszokra - immár negyedik éve - csak előzetesen megváltott jegyekkel lehetett bemenni. Ezekből százezret adtak el, és a tűzijátékra érkezőket a beléptető kapuknál biztonsági ellenőrzésnek is alávetették.



London belvárosi térségeit már vasárnap kora délutántól elkezdték lezárni a közúti közlekedés elől.



Nick Aldworth, az újévi rendezvények biztosítását ellátó rendőrségi ügyosztály szóvivője előzetesen közölte: az idei terrortámadások nyomán a Scotland Yard fejlesztette és felülvizsgálta a biztosítási terveket, "nyílt és fedett műveletek elegyét" alkalmazva a kiemelt helyszíneken.



Aldworth hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem volt olyan konkrét fenyegetés, amely az óévbúcsúztató rendezvények ellen irányult volna.



A rendőrség acél- és betonakadályokat telepített a Temze belvárosi partszakaszára és számos más olyan helyszínre is, ahol nagy tömeg gyűlt össze a londoni újévköszöntő rendezvényekre. Ezeket az akadályokat úgy tervezték, hogy teherautóval se lehessen áttörni rajtuk.



Az idén öt terrorcselekményt hajtottak végre Nagy-Britanniában, négyet Londonban, egyet Manchesterben. E támadásokban összesen 36-an haltak meg. A legsúlyosabb a manchesteri merénylet volt, amelyet egy popkoncert helyszínén követett el egy öngyilkos iszlamista merénylő. A terrorista testére erősített pokolgép 22 embert, köztük hét gyermeket ölt meg.



A négy londoni merénylet közül háromnak az elkövetői járművekkel hajtottak gyalogosok közé. Két ilyen támadás a Westminster hídon, illetve a London hídon történt, egy pedig az észak-londoni Finsbury Park mecsetjének közelében. Ez utóbbi merényletet, amelynek egy halálos áldozata volt, egy angol férfi hajtotta végre, valószínűleg bosszúból az iszlamista indíttatású korábbi terrorcselekmények miatt.



A skót fővárosban, Edinburghban becslések szerint 150 ezren vettek részt a világhírű újévköszöntő utcabálon, a Hogmanay-n. Az immáron háromnapos utcabálsorozattá bővült rendezvény globális eseménynek számít, amelyre minden évben több tucatnyi országból turisták ezrei érkeznek.



Az idei Hogmanay megrendezése szinte az utolsó pillanatig kétséges volt, mivel Skóciára éppen az óév utolsó napján tört rá a Dylan névre keresztelt atlanti vihar, amelyet óránként 100-120 kilométeres sebességű orkán és szakadó eső kísért. Az időjárás azonban az esti órákra szelídült, és a hatóságok végül nem fújták le a nagyszabású rendezvényt.



A Champs-Élysée-re érkezők táskáit alaposan átvizsgálták, és a sugárút mentén mindenütt akadályokat telepítettek, hogy megakadályozzanak minden esetleges autós támadást.