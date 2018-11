Benjámin Netanjahu méltatta Orbán Viktort az antiszemitizmus elleni fellépéséért

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a CNN-nek adott interjújában kedden méltatta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt az antiszemitizmus elleni fellépéséért.



Az amerikai hírtelevízió az antiszemitizmus európai erősödését feltáró közvélemény-kutatás nyomán kérdezte az izraeli kormányfőt, aki dicsérte Orbán Viktort az antiszemitizmus elleni küzdelméért, kiemelve, hogy egy szervezetet is létrehozott ebből a célból. Az izraeli kormányfő közvetve az európai Tett és Védelem Liga nevű, antiszemitizmus elleni központ tevékenységére utalt.



Netanjahu felhívta a figyelmet rá, hogy az antiszemitizmus régi, a zsidókkal szembeni előítéletei mellett megjelent az antiszemitizmus új, Izrael létjogosultságát tagadó változata, amely nem ismeri el, hogy a zsidóknak joguk lenne saját államukhoz, és Izrael-ellenességet hirdet.



Ezt az új antiszemitizmust a szélsőséges jobboldali erők mellett szélsőséges baloldaliak is hangoztatják. Az izraeli miniszterelnök felszólított az antiszemitizmus mindkét formája elleni küzdelemre.



Netanjahu kiemelte az európai vezetők felelősségét, és Orbán Viktor mellett megemlítette Angela Merkel német kancellár és Milos Zeman erőfeszítéseit a zsidó-, és Izrael -ellenességgel szembeni harcban.



Hangsúlyozta az oktatás fontosságát, különös tekintettel arra, hogy a CNN felmérése szerint az európaiak közül minden huszadik, sőt Franciaországban a 18 és 34 év közötti fiatalok ötöde nem is hallott a holokausztról.



A CNN az interjú kapcsán utalt arra, hogy a hét országra - Ausztriára, Franciaországra, Németországra, Nagy-Britanniára, Magyarországra, Lengyelországra és Svédországra kiterjedő felmérésben Magyarországon volt a legmagasabb, tizenkilenc százalék a zsidókról kedvezőtlen véleményt hangoztatók aránya, noha ott is alulmaradt a huszonegy százalékos kedvező véleménnyel szemben.