Belgiumba utazott a menesztett katalán elnök

Carles Puigdemont leváltott katalán elnök hétfőn Belgiumban tartózkodott, ahol ügyvédjével, Paul Bekaerttel is találkozott - jelentette a Belga hírügynökség a jogászra hivatkozva."Igen, én vagyok Carles Puigdemont ügyvédje. Ha védelemre lesz szüksége, én fogom képviselni" - jelentette ki Bekaert, aki azt mondja magáról, hogy "jól ismeri a spanyol törvényeket". "Lehet politikai menedéket kérni, de nem tudom előre megjósolni, milyen eredménye lenne" - tette hozzá rámutatva, hogy az ilyen kérdésekben nem a belga kormány az illetékes, hanem egy független intézmény, a menedékkérelmi ügyekért felelős főbiztos.Egyelőre nem világos, hogy a menesztett katalán elnök akar-e egyáltalán politikai menedékjogot kérni Belgiumban, erről ugyanis Bekaert nem nyilatkozott.

A La Vanguardia című napilap úgy tudja, az emberi jogi ügyekre szakosodott ügyvéd korábban a Baszk Haza és Szabadság (ETA) nevű terrorszervezet tagjainak érdekeit képviselte, az újság szerint ő volt az, aki például megakadályozta, hogy kiadják Spanyolországnak a 2013 októberében Belgiumban elfogott María Natividad Jauregui Espinát, alias Peponát, akit 1979 óta köröztek több gyilkossági ügyben.A VRT flamand közszolgálati televízió névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva korábban közölte, hogy Carles Puigdemont Belgiumban tartózkodik, s ügyvéddel találkozott. A csatorna értesülései szerint a spanyol kormányfő által pénteken menesztett katalán elnök "ügyvédekkel és politikai képviselőkkel" is találkozik a belga fővárosban.A Le Soir című belga napilap úgy tudta, Puigdemont a flamand nacionalista Új Flamand Szövetség (N-VA) magas rangú vezetőivel tanácskozik. Joachim Pohlmann, a párt szóvivője azonban ezt később tagadta.Charles Michel belga miniszterelnök egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.Theo Francken belga menekültügyi és migrációs államtitkár vasárnap azt mondta, hogy Puigdemont politikai menedékjogot kaphatna Belgiumban, ha kérelmezné.Francken kijelentését a belga kormány több tagja is helytelenítette. Charles Michel elmondta, hogy a kérdés nincs napirenden, majd hozzátette, ez a megjegyzés csak "olaj a tűzre", Kris Peeters gazdasági miniszter pedig arról beszélt, hogy nem volt "bölcs" dolog, amit az államtitkár mondott.Eközben több belga ellenzéki képviselő is felszólította Michelt, hogy tisztázza kormánya álláspontját az ügyben, hangsúlyozva, hogy az utóbbi napok fejleményei aláássák Belgium hitelességét a nemzetközi porondon.A négypárti belga kormánykoalíció legerősebb pártja az N-VA, amelynek számos tagja, például Theo Francken nyíltan támogatja a katalán függetlenségi mozgalmat.Hétfőn a spanyol állami főügyész büntetőeljárás megindítását kezdeményezte lázadás, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt a volt katalán kormány és a barcelonai parlament elnökségének több tagja ellen.