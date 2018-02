Belga sajtó: több tucat halálos fenyegetést kapott Salah Abdeslam ügyvédje

Körülbelül negyven halálos fenyegetést kapott Sven Mary, Salah Abdeslam ügyvédje, aki a gyilkossági kísérlet miatti brüsszeli büntetőperében képviseli a 2015. november 13-i párizsi terrortámadások feltételezett főszervezőjének tartott férfit - jelentette a belga sajtó vasárnap.



Az ügyvéd arról számolt be a Het Nieuwsblad című flamand újságnak, hogy a csütörtöki tárgyalási napot követően számos gyűlölködő levelet kapott, amelyekben őt és családtagjait, köztük gyereket is megfenyegették, amiért elvállalta Abdeslam védelmét. Elmondta, hogy az utóbbi években már megtanulta kezelni az ilyen üzeneteket, de a jelek szerint "egyesek most magasabb fokozatra kapcsoltak". "Visszaírtam nekik, hogy jöjjenek és mondják el szemtől szemben, de még egyikük sem válaszolt" - közölte. Mary eddig nem tett feljelentést az ügyben, ennek lehetőségét azonban nem zárta ki.



Abdeslamnak és társának gyilkossági kísérlet és tiltott fegyvertartás miatt kell bíróság elé állnia Belgiumban, s ha bűnösnek találják őket, akár húsz év börtönt is kaphatnak. A rendőrség 2016 márciusában, néhány nappal a brüsszeli robbantások előtt házkutatást tartott a belga főváros Forest nevű kerületében egy lakásban, amely - mint később kiderült - a párizsi terrortámadások óta szökésben lévő Abdeslam búvóhelyéül szolgált. A művelet során tüzet nyitottak a rendőrökre, akik a lakásban tartózkodó három férfi közül egyet agyonlőttek, a két másiknak - köztük Abdeslamnak - viszont sikerült elmenekülnie.



A lövöldözésben négy rendőr megsebesült, a szökevényeket nem sokkal később elfogták. Abdeslamnak Franciaországban is bíróság elé kell majd állnia a 2015 novemberében hét helyszínen elkövetett merényletek miatt, amelyekben 130 ember halt meg.