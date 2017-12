Belevéste a nevét egy auschwitzi barakk falába, egy évet kapott

Egyéves börtönbüntetést kapott hétfőn egy 17 éves amerikai diák, aki nyáron belevéste nevét az auschwitz-birkenaui volt náci német haláltábor egyik barakkjának falába. Az ítélet végrehajtását két évre felfüggesztették.



Az oswiecimi bíróság elrendelte azt is, hogy a vádlott fizessen ezer zloty (76 ezer forint) kártérítést az emlékmúzeumnak. Konrad Gwozdziewicz bíró közölte, enyhe ítéletet szabott ki a vádlottra fiatal kora miatt és azért, mert korábban nem volt büntetve, illetve megbánást tanúsított.



A bíró ugyanakkor csodálkozásának adott hangot, mivel "a bűncselekményt olyasvalaki követte el, aki rabbiképzőbe jár, és ezért nagyon is tudatában kell lennie tette súlyosságának, az auschwitzi tábor mibenlétének".



A fiatalember tettét egy biztonsági őr vette észre. Amikor kérdőre vonták, tettét azzal magyarázta, hogy sok hasonló feliratot látott és úgy döntött, hogy saját nevét is felírja a falra.