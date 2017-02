Belehalt a lány az eldurvult Valentin-napi szexbe

Örökre emlékezetes marad a 2015-ös Valentin-nap a most 26 éves Chico Fierro számára. A fiatal férfi és barátnője két évvel ezelőtt együtt töltötte a szerelmeseknek dedikált estét, amit italozással kezdtek, majd a lány számára végzetes szeretkezéssel zártak - számol be az esetről a Bors A lány az elvadult szex során súlyos belső vérzést szenvedett - és mint írják -, ez feltehetően nem zavarta a fiatal férfit, mivel az aktus után el is aludt. A rendőrségnek azt vallotta, hogy másnap dél körül tért magához, akkor vette észre, hogy a szerelme egy hatalmas vértócsa közepén fekszik.Azonban a rendőrség fotókat talált a telefonján, amiket 3:35 körül készített Karyna Rodriguez vérbe fagyott holttestéről. A cellainformációk alapján azt is bebizonyították, hogy 04:00-04:30 között elhagyta a lakást, és nem aludt ott reggelig, mint állította - írta meg az Elpaso Proud A férfiről kiderült, hogy korábban is előszeretettel használt különféle tárgyakat, hogy feldobja velük a szexuális életüket. Feltehetően ennek a szokásának köze lehetett a gyilkossághoz.A férfi a bíróság előtt elismerte a gyilkosságot, amiért 25 éves börtönbüntetést kapott.