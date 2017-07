Belehalt a kánikulába egy aszfaltozó munkás Spanyolországban

Az ország ötven tartományából hétben adták ki a lehető legmagasabb, vörös színű riasztást az extrém hőség miatt, amely Ciudad Real, Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla, Cáceres és Badajoz környékén meghaladja a 40 Celsius-fokot.



Granadában már szerdán megdőlt az eddigi városi melegrekord, a repülőtéren 45,7 fokos csúcshőmérsékletet mértek.



Az AEMET adatai szerint várható, hogy csütörtökön az országos rekord is megdől Spanyolországban, ahol az eddigi legmelegebb nap 1995. július 23. volt, amikor Córdobában és Sevillában is elérte a 46,6 fokot a hőmérséklet.



A dél-európai országban a kánikula már halálos áldozatot is követelt: egy 54 éves aszfaltozómunkás vesztette életét munka közben.



A legnagyobb dolgozói szakszervezet (CCOO) tiltakozását fejezte ki, amiért kánikulában ilyen munkát végeztetnek a munkásokkal.



Az időjárás előrejelzés szerint péntektől fokozatos enyhülés várható, a rendkívüli hőség a hétvégére hagy alább az ország középső és déli részén.



Az ország északi térségében viszont hűvös, felhős, esős az időjárás. Asztúriában például 21 fokot mértek ezen a napon.