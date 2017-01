Belefáradtak a késésekbe, átírták a menetrendet a vonat utasai

Fellázadtak egy bolgár személyvonatnak az örökös késésektől kiborult utasai pénteken, és életük kockáztatásával megakadályozták, hogy egy gyorsvonat miatt még több várakozásra kényszerüljenek.



A Mezdrába tartó személyvonat csaknem félórás késéssel indult el kora reggel a szófiai főpályaudvarról, alig tett meg pár kilométert, amikor a külvárosban máris megállították, hogy előre engedjen egy mögötte jövő gyorsvonatot, amely a jóval távolabbi Gorna Orjahovicába tartott.



A téli időjárás okozta késésekbe belefáradt utasok egy 50-60 fős csoportja azonban fellázadt, leszállt a vonatról és elfoglalta a vágányt, amelyre az érkező gyorsvonatot várták. A 60 kilométeres sebességgel befutó szerelvény vészfékezésre kényszerült, de így is csak két méterre a tiltakozó utasok sorfala előtt tudott megállni - jelentette közleményében a Bolgár Államvasutak (BDZ).



A helyszínre hívott rendőrök megpróbálták szétoszlatni a gyorsvonat útját álló tömeget, amely azonban ellenállt és a vasúttársaság kénytelen volt a személyvonatot előre engedni.



A menetrendnek az elégedetlen utasok általi "átírása" további 35 perces késést okozott az amúgy is "csak" egyórás késésben lévő gyorsvonat menetidejében és felforgatta több más szerelvény menetrendjét is.



A téliesre fordult idő miatt az utóbbi egy hétben megnőttek a késések a bolgár vasúti közlekedésben. Csütörtökön egy Várna és Rusze közti vonatnak 13 órára volt szüksége ahhoz, hogy megtegye a két város közti 200 kilométeres távolságot.



Bulgáriában nem a pénteki volt a vasút közlekedők első "lázadása". Ugyanezen a vonalon - és ugyanezen a külvárosi megállóban - 2012. szeptember 6-án lerobbant a Mezdrába tartó öreg személyvonat, a félreállított szerelvény feldühödött utasai pedig akkor ugyancsak megállásra kényszerítették a Gorna Orjahovica-i expresszvonatot, felszálltak rá és kényszerítették a vezetőt, hogy mindenütt megálljon Mezdráig.



Akkor egy olyan elöregedett vonattípus robbant le, amelynek 2009 óta már nem is lett volna szabad közlekednie az utasok életét veszélyeztető műszaki meghibásodások, köztük egy tűz miatt.