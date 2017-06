Bekamerázza Ciszjordániát az izraeli hadsereg

A katonai hatóságok elsősorban a ciszjordániai zsidó telepek környezetében kísérik majd állandó figyelemmel kamerákkal és egyéb eszközök segítségével a történéseket. Eddig több mint 1700 térfigyelő kamerát helyeztek el. Számukat növelve a katonai hatóságok abban bíznak, hogy az eszközök előre figyelmeztetnek majd a készülő merényletekre, információt gyűjtenek, és el is rettentenek a támadásoktól.



A lap szerint a 2000 után kezdődött második intifáda - palesztin felkelés - óta jelentősen javult a Sin Bet izraeli belbiztonsági szolgálat és a katonai hírszerzés lehallgató képessége, és ez is hozzájárult a Hamász, az Iszlám Dzsihád és a Fatah merényleteinek megelőzésének.



Az újabb, a "magányos farkas merénylők" kora azonban új kihívást jelent, mert a palesztin támadók általában egyedül, vagy kis, helyi csoportokban felső utasítás és szervezés nélkül készülnek tettükre. Ezért a védelemben különösen fontosak lettek a vizuális felderítő eszközök, a kamerák.



A feltűnő helyen felszerelt és az álcázott, titkos térfigyelő kamerák kihelyezése nyomán már dokumentálták az utóbbi hónapokban végrehajtott legtöbb merényletet. A kamerák rögzítették az erőszakos tüntetéseken és az izraeli biztonságiak elleni kődobálásokban rendszeresen részt vevő palesztin fiatalokat is, akik az izraeli hatóságok szerint a későbbiekben sokszor merényletekre készülhetnek.



Idén áprilisig, a kihelyezésük óta eltelt kevesebb mint egy év alatt a kamerák segítségével 2200 palesztint azonosítottak, akik közül 400-at elő is állítottak. Egy részüket Izraelben bírósági eljárás nélküli, úgynevezett adminisztratív elzárásra ítélték, a többiek nevét pedig átadták a Palesztin Hatóság biztonsági szerveinek, amelyek figyelmeztetésben részesítették őket.